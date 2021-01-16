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16.01.2021 18:38
Рубрика: Российский автопром

Американцы расшифровали код в фарах новой Lada Niva-3

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Американский портал Jalopnik не смог обойти стороной презентацию тизера концепта преемника Lada Niva. Автор статьи обратил внимание на детали, которые для многих остались незамеченными.

Фото: <a href="http://www.lada4x4.net/news/744-lada-niva-poluchila-novoe-imya-i-otpravilas-v-seriyu.html" rel="nofollow" target="_blank">LADA 4x4 Нива Клуб</a>
Новую Lada Niva Travel начали отгружать дилерам

"Величайший советский автомобиль всех времён Lada Niva будет возрождён, - говорится в материале Jalopnik, - и отчасти это является заслугой амбициозной новой стратегии развития группы Renault. Буквально в прошлом году мы обвинили Renault в том, что они хотят пересадить всех с Niva на Dacia Duster, но теперь Lada и Dacia - деловые партнёры".

Автор признаётся, что больше всего ему понравились фары с L-образными светодиодными дневными ходовыми огнями и менее заметным элементом в форме буквы D: "Это L и D , то есть LaDa. Не похоже, чтобы это было непредвиденным результатом, скорее, мы видим хорошо реализованную часть дизайнерской концепции, которая демонстрирует уважение к ДНК бренда".

Изображение нового поколения Lada Niva было продемонстрировано в рамках презентации плана развития группы Renault, который получил название "Ренолюция". Официально заявлено, что внедорожник проектируется на платформе CMF-B в двух версиях - с компактной и удлинённой колёсной базой. Также стало известно, когда появится серийная версия новой Lada Niva.

#Lada