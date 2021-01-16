Американцы расшифровали код в фарах новой Lada Niva-3

Американский портал Jalopnik не смог обойти стороной презентацию тизера концепта преемника Lada Niva. Автор статьи обратил внимание на детали, которые для многих остались незамеченными.

"Величайший советский автомобиль всех времён Lada Niva будет возрождён, - говорится в материале Jalopnik, - и отчасти это является заслугой амбициозной новой стратегии развития группы Renault. Буквально в прошлом году мы обвинили Renault в том, что они хотят пересадить всех с Niva на Dacia Duster, но теперь Lada и Dacia - деловые партнёры".

Автор признаётся, что больше всего ему понравились фары с L-образными светодиодными дневными ходовыми огнями и менее заметным элементом в форме буквы D: "Это L и D , то есть LaDa. Не похоже, чтобы это было непредвиденным результатом, скорее, мы видим хорошо реализованную часть дизайнерской концепции, которая демонстрирует уважение к ДНК бренда".

Изображение нового поколения Lada Niva было продемонстрировано в рамках презентации плана развития группы Renault, который получил название "Ренолюция". Официально заявлено, что внедорожник проектируется на платформе CMF-B в двух версиях - с компактной и удлинённой колёсной базой. Также стало известно, когда появится серийная версия новой Lada Niva.