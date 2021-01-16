Пушков: Вашингтон больше других сожалеет о выходе России из ДОН

Сенатор Алексей Пушков назвал страну, которая больше других пожалеет о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Это Соединенные Штаты. Политик высказал мнение, что "в Вашингтоне, возможно, надеялись, что Москва останется в договоре, и США продолжатся им пользоваться, правда, не напрямую, а от своих союзников в Европе. "Не вышло", - написал Пушков в Twitter.

Напомним, на этой неделе Россия начала процесс выхода из договора, который позволял 34 странам, подписавшим документ, открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор был одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Но баланс интересов государств-участников был существенно нарушен, когда в мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДОН.

Москва пыталась договориться с другими странами. Были выдвинуты предложения, которые "не получили поддержки со стороны союзников США", подчеркнули в МИД РФ. "Рассчитывали на конструктивный подход со стороны стран Запада. Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства России.