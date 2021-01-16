Следком объяснил суровый приговор мужчине, убившему педофила в Уфе

Новости

Вильфанд объяснил снежное буйство в Москве 17:56
Автор "Джона Уика" занялся сериалом по миру Dungeons & Dragons 17:49
Вокруг мемориала "Бухенвальд" разгорелся серьезный скандал 17:24
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам 17:19
В Башкирии в аварии с грузовиком погибли четыре человека 17:12
В Москве водителей призвали не мешать уборке снега 16:56
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад 16:38
В Москве BMW насмерть сбил своего водителя 16:26
В Приэльбрусье под лавиной погиб лыжник из Подмосковья 16:12
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу 16:06
Снегопад привел к сбою авиасообщения в Москве 16:03
Белорусские гусеничные тракторы будут собирать в Башкортостане 15:57
"Спартак" и "Зенит" не смогли договориться о матче в Дубае 15:53
Три самых холодных дня ждут жителей европейской части России 15:51
В Крыму из-за снегопада перекрыли автодорогу Симферополь-Ялта 15:47
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 15:45
Банкир Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет 15:39
Сербия ожидает 250 тысяч доз вакцины "Спутник V" 15:24
В Новой опере пройдет VIII Крещенский фестиваль 15:24
Биатлонистка Акимова выиграла спринт на этапе Кубка IBU 15:03
Власти Москвы озвучили планы по развитию МЦД 15:01
Глава управления ГО и ЧС Норильска задержан по делу о сходе лавины 14:51
Капризов рассказал о дебюте в НХЛ 14:41
"Годзилла против Конга" выйдет раньше, чем планировалось 14:35
В "Лунном рыцаре" сыграет Итан Хоук 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
16.01.2021 16:50
Рубрика: Происшествия

Следком объяснил суровый приговор мужчине, убившему педофила в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Бурное обсуждение в социальных сетях приговора Владимиру Санкину, обвиняемого в убийстве педофила, вынудило следком Башкирии сообщить установленные следствием факты, которые ранее не раскрывались. Информация размещена в Instagram.

Сообщается, что Владимир Санкин в день совершения преступления 30 января 2020 года был в состоянии алкогольного опьянения и избил человека, который не принимал "активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних", не удерживал их и не угрожал им. Следствие установило, что погибший мужчина предложил подросткам, которые зашли в его квартиру, продемонстрировать ему свои половые органы за 1500 рублей. Мальчики отказались, свободно вышли из квартиры, начали кидать снежки в окно его квартиры, а увидев Владимира Санкина, рассказали о случившемся.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Кузнецова призвала ускорить принятие законопроекта о пожизненном заключении педофилов

В следкоме подчеркивают, что хозяин квартиры в действительности не преследовал детей, а Санкин значительно превосходил его физически и, вероятно, решив отомстить, долго бил его руками и ногами, а также штакетником по голове, более четырех часов удерживая без верхней одежды на улице в лежачем положении. Также следствие установило, что осужденный забрал у мужчины 1500 рублей, из которых 500 рублей передал подросткам, а тысячу - оставил себе.

Также сообщается, что осужденный не оборонялся и в его действиях не было крайней необходимости, поскольку в момент драки реальной угрозы со стороны хозяина квартиры в отношении него, подростков или других лиц не было. То есть не было необходимости обороняться, а можно было просто обратиться в правоохранительные органы. Несмотря на это, Валимир Санкин бил мужчину до тех пор, пока его не остановили полицейские.

Напомним, вину Владимира Санкина признал суд присяжных, а Калининский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни