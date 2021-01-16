Следком объяснил суровый приговор мужчине, убившему педофила в Уфе

Сообщается, что Владимир Санкин в день совершения преступления 30 января 2020 года был в состоянии алкогольного опьянения и избил человека, который не принимал "активных действий против половой неприкосновенности в отношении двоих несовершеннолетних", не удерживал их и не угрожал им. Следствие установило, что погибший мужчина предложил подросткам, которые зашли в его квартиру, продемонстрировать ему свои половые органы за 1500 рублей. Мальчики отказались, свободно вышли из квартиры, начали кидать снежки в окно его квартиры, а увидев Владимира Санкина, рассказали о случившемся.

В следкоме подчеркивают, что хозяин квартиры в действительности не преследовал детей, а Санкин значительно превосходил его физически и, вероятно, решив отомстить, долго бил его руками и ногами, а также штакетником по голове, более четырех часов удерживая без верхней одежды на улице в лежачем положении. Также следствие установило, что осужденный забрал у мужчины 1500 рублей, из которых 500 рублей передал подросткам, а тысячу - оставил себе.

Также сообщается, что осужденный не оборонялся и в его действиях не было крайней необходимости, поскольку в момент драки реальной угрозы со стороны хозяина квартиры в отношении него, подростков или других лиц не было. То есть не было необходимости обороняться, а можно было просто обратиться в правоохранительные органы. Несмотря на это, Валимир Санкин бил мужчину до тех пор, пока его не остановили полицейские.

Напомним, вину Владимира Санкина признал суд присяжных, а Калининский районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.