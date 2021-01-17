Нурмагомедов допустил возвращение в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что может вернуться в октагон. Об этом в прямом эфире канала АВС заявил глава промоушена Дана Уайт.

Он рассказал, что Нурмагомедов допустил свое возвращение в октагон, но произойдет это после турнира UFC 257, который состоится 24 января. Главным его событием станет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Там же свои поединки проведут другие бойцы дивизиона, такие как Майкл Чендлер и Дэн Хукер.

"Хабиб сказал, что посмотрит два боя в легком весе на турнире UFC 257, и, если эти парни покажут что-то зрелищное и заставят его вернуться и драться, то он будет драться", - сказал Уайт.

Иными словами, окончательного решения пока нет. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над Джастином Гэтжи, в котором он защитил титул чемпиона.

Переговоры между Уайтом и Нурмагомедовым состоялись в пятницу в Абу-Даби.