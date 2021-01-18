Биолог оценила идею введения прививочных паспортов при коронавирусе

Введение специальных сертификатов (так называемых ковид-паспортов) - абсолютно бессмысленная затея, если говорить о борьбе с COVID-19. "Привитый человек может являться переносчиком вируса SARS-CoV-2", - объяснила Анча Баранова, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона.

Вакцинированный человек может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или даже бессимптомно, но при этом заразит других людей. А есть люди, которым прививка противопоказана. А еще у одной группы после укола антитела не появятся. Все индивидуально. "Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто "галочка", - цитирует Баранову РИА Новости.

При этом, по словам биолога, прививки делать нужно, так как даже частичная защита лучше, чем ее отсутствие. А вот конечный результат уже будет зависеть от множества факторов. Например, у людей с онкологическими заболеваниями, прошедших курс химиотерапии, иммунитет не сформируется. "И что делать? Запретим этим людям ездить за границу?", - добавила Баранова.