Geely показала еще один новый кроссовер. Он большой и с полным приводом

Geely идет к тому, чтобы захватить еще один сегмент рынка - больших кроссоверов. Вслед за Haoyue - машиной крупной, с 7-местным салоном, но довольно простой и с передним приводом - теперь компания готовит другую модель, куда более перспективную с точки зрения глобального рынка.

Пока она проходит под производственным индексом KX11. Сначала компания "засветила" снимки в камуфляже во время испытаний, теперь показала первые официальные тизеры. А представлена модель будет уже в апреле, на Шанхайской автовыставке.

Известно о машине пока далеко не все. Но главное. Так, она построена на модульной архитектуре CMA, то есть является ближайшим родственником, например, Geely Tugella.

Это та самая платформа, над которой работала целая интернациональная команда во главе с инженерами из Volvo. И вполне закономерно, что дизайн кроссовера напомнит деталями ту же Tugella или седан Preface. У него каскадообразная верхняя часть решетки радиатора и светодиодная оптика. Длина новинки оценивается в 4,8 метров. При этом размер колесной базы может составить 2,8 метра.

Скорее всего, KX11 унаследует и у предшественников и мотор. Это 2-литровый агрегат. СМИ сходятся во мнении, что речь идет о форсировке до 190 л.с. Но напомним, что под капотом Tugella стоит агрегат на 238 л.с. И он подойдет мощной полноприводной машине ничуть не меньше.

Напомним, в этом году Geely планирует привезти в Россию другой кроссовер - обновленный Atlas с приставкой Pro в названии.