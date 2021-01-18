У Kia Sportage в России появится спецверсия Black Edition

Компания Kia объявила о запуске на российском рынке Sportage в спецверсии Black Edition.

Кроссовер отличает чёрно-глянцевая решётка радиатора, такие же накладки оригинального дизайна на бамперах, чёрные боковые молдинги и рейлинги на крыше. Помимо этого, автомобиль получил затемнённые эмблемы, 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски нового дизайна.

Спецверсия модели будет доступна в следующих вариантах цвета кузова: перламутрово-чёрный Pearl Black, белый Deluxe White, красный Infra Red, серебряный Lunar Silver, синий Blue Flame, белый Casa White и тёмно-серый Dark Penta Metal.

Продажи Kia Sportage Black Edition в Европе начались ещё в прошлом году. В России автомобиль появится 1 февраля 2021 года. Тогда же станут известны цены и комплектации.

Напомним, в первой половине текущего года дебютирует Sportage пятого поколения. Машина получила платформу от Hyundai Tucson.