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19.01.2021 15:07
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Santa Fe для России: подробности о моторах

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

В базе Росстандарта появилось ОТТС на обновлённый Hyundai Santa Fe, который был представлен летом 2020 года. Обновление было масштабным, включая смену платформы. Изучаем документ и рассказываем, в каких версиях кроссовер может появиться в России.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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На то, что одобрение типа транспортного средства выдано на обновлённый Santa Fe, указывает увеличившаяся до 4785 мм габаритная длина.

В линейку моторов могут войти 180-сильная рядная "четвёрка" объёмом 2.5 литра и атмосферный V6 3.5 литра мощностью 249 л.с. И новый 180-сильный двигатель (если быть точным, то отдача составляет 179,47 л.с.) ещё одно доказательство, что ОТТС выписано обновлённой модели. Этот мотор заменит агрегат объёмом 2.4 литра.

Версия с дизелем тоже сертифицирована, но тут тоже есть сюрпризы: турбочетверка 2.2 литра имеет мощность 199 л.с. вместо прежних 200 л.с.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Как и предшественник, новинка, скорее всего будет продаваться только в полноприводном варианте и с 6- и 8-диапазонными автоматическими коробками передач. Варианты компоновки салона: пять и семь мест.

Ранее "РГ" рассказывала, когда в России стартуют продажи обновлённого Hyundai Santa Fe.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai