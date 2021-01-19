Почему новая Lada Niva похожа на старый концепт самарского дизайнера

После презентации официального изображения новой Lada Niva не покидало ощущение того, что подобное уже мелькало, и было это почти десять лет назад на концепте независимого дизайнера из Самары, известного под псевдонимом Hexxen.

Разумеется, никто не говорит, что новый шеф-дизайнер Lada Жан-Филип Салар что-то у кого-то скопировал, в его варианте присутствует самобытный взгляд на вазовскую "классику" бездорожья, отдельного внимания заслуживает зашифрованный в фарах Niva Vision код. Тем не менее, получается, что Hexxen в 2012 году предугадал, как будет выглядеть новая Niva, и удалось выяснить, как такое случилось.

"Луке де Мео (глава группы Renault - прим.) не нравится икс-стиль Маттина, а Жан-Филипп Салар раньше рисовал Дастер и прочие Dacia. Ну, вот..., - цитирует Hexxen группа "Новая Lada Niva '2024". - Рендер (тестовый рендер №60, авто оранжевого цвета - прим. "РГ"), с которым вы сравниваете скетч, был сделан в ноябре 2012 года. И примерно в то же время был опубликован на Cardesign.ru. Последний тестовый рендер (№ 211) был сделан в октябре 2017 и опубликован в ВК. С тех пор к этому проекту не возвращался.

Вдохновением служила, многим сложно в это поверить, - "Нива"! Через это, любой другой проект Нивы, автор которого бережно отнесся к оригиналу, будет так или иначе похож на мой".

Выход новой Lada Niva состоится в 2024 году. Внедорожник проектируется на платформе CMF-B группы Renault и будет представлен в двух вариантах: с компактной и удлинённой колёсной базой.