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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении

После периода очень холодной погоды в Москве резко потеплеет.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде на юге европейской части РФ

О температурных качелях рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже к вечеру четверга температурный фон в столице повысится до -2…-4 градусов. В пятницу ожидается оттепель. "Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать не с севера, а с юго-запада", - объяснил синоптик.

Дыхание Средиземноморья почувствуют жители европейской части России. В южных и западных регионах температура воздуха будет превышать климатическую норму сразу на 10 градусов. А вот в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод, информирует РИА Новости.

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