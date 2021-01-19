В Гидрометцентре рассказали об аномальном потеплении

После периода очень холодной погоды в Москве резко потеплеет.

О температурных качелях рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, уже к вечеру четверга температурный фон в столице повысится до -2…-4 градусов. В пятницу ожидается оттепель. "Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать не с севера, а с юго-запада", - объяснил синоптик.

Дыхание Средиземноморья почувствуют жители европейской части России. В южных и западных регионах температура воздуха будет превышать климатическую норму сразу на 10 градусов. А вот в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод, информирует РИА Новости.