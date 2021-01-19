В горах КЧР сохранилась опасность схода лавин

В Карачаево-Черкесии сохраняется опасность схода лавин в горах на высоте выше двух километров, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В поселке Домбай, где накануне сошла со склона снежная масса, с утра вторника возобновилась расчистка и поиск людей. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По информации на 09:20, к работе привлекли 43 человека и две машины.

По данным пресс-службы правительства КЧР, идет проверка всех мест частного и коллективного проживания в поселке Домбай с целью уточнения списков жильцов. Для граждан работает телефон "горячей линии" - 8-878-22-6-01-00.