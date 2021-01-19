Что мешает Краснодарскому краю активно развивать яхтинг

В краснодарском крае готовится инвестиционный проект сети марин на Черноморском побережье. Первые шесть объектов, по предварительным оценкам, потребуют свыше 600 миллиардов рублей. Четыре стоянки будет в Сочи, остальные - в Джубге и Кринице. Уже приступили к созданию дорожной карты проекта, однако, по словам экспертов, в границах одного региона он окажется нежизнеспособным.

- Этот проект можно реализовать только вместе с Крымом, - сообщила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина на всероссийском туристическом форуме "Открытый Крым". - Одной или двух марин недостаточно, необходимо сформировать целую систему. Международная практика показывает, что яхтсмену, который не просто плывет из точки А в точку Б, а совершает протяженное путешествие, нужно обеспечить возможность за один световой день безопасно пройти 20 - 30 морских миль и потом попасть либо в порт-убежище, либо в марину, чтобы комфортно отдохнуть.

Расположение существующих объектов инфраструктуры на побережье Черного моря не позволяет создать территорию для интенсивного яхтинга. К примеру, на участке от Центрального района Сочи до бухты Геленджика (больше 90 морских миль) отсутствуют порты-убежища, и переход для любительских судов здесь сопряжен с ощутимым риском. Вторая проблема - нехватка мест на стоянках. Действующие (причем только две из них представляют собой специализированные современные марины - "Сочи Гранд Марина" и яхтенный порт "Имеретинский") готовы принять до 600 парусников. Этого явно недостаточно. Только в регионе зарегистрировано около двух тысяч судов, а в высокий сезон их число значительно увеличивается, и отыскать место у причала крайне сложно.

- Летом аренда места стоянки для двенадцатиметровой яхты подскакивает до 60 - 70 тысяч рублей в месяц, зимой цены снижаются до 40 тысяч на воде и 30 тысяч рублей - на берегу. За границей эти услуги значительно дешевле, поэтому многие владельцы предпочитают держать свои яхты там, - говорит руководитель парусного клуба "Переплут" Владимир Чубаров. - С другой стороны, в Турции, кроме действующих марин, в отдельных небольших бухтах сервис организован таким образом, что яхтсмену не нужно платить за швартовку, достаточно просто отобедать в местном ресторанчике у причала. Тут же можно принять душ и сменить одежду, затем вернуться к себе на судно, переночевать, а поутру отправиться в следующую бухту, и там такая же система. У нас же к каждому человеку с лодкой относятся предвзято, считая его чуть ли не скрытым олигархом. Хотя это стереотип, будто под парусами ходят только представители обеспеченного класса. Есть пример, когда человек купил проект и в течение шести лет сам построил яхту.

Летом аренда места стоянки для двенадцатиметровой яхты подскакивает до 60 - 70 тысяч рублей в месяц, зимой цены снижаются до 40 тысяч на воде и 30 тысяч рублей - на берегу.

Кстати, парусный клуб "Переплут" в Сочи возник как раз по инициативе любителей дальних морских прогулок. В 2018 году к Владимиру обратился владелец гоночной лодки 1990 года постройки, которая из-за длительного простоя пришла в плачевное состояние. После ремонта в мае прошлого года она уже приняла участие в парусной гонке "Золотое кольцо Боспорского царства" от Геленджика до Севастополя. Так родилась мысль объединить тех, кто имеет яхту, с теми, кто любит сейлинг (ходить под парусом), чтобы оплачивать содержание судна и стоянку. Но, учитывая, что данный вид отдыха находится в зачаточном состоянии, подводных камней здесь больше, чем кажется на первый взгляд. Основная проблема в административных барьерах. В крае большинство яхтенных стоянок находится в границах морских портов, и правовой режим, действующий в отношении грузовых и пассажирских кораблей, распространяется также на все заходящие туда маломерные суда. Надо заплатить портовые сборы и получить разрешение на плавание.

- Связано это с законодательными пробелами: многие нормативные документы, которыми руководствуется яхтенный туризм, основаны на постановлениях РСФСР, когда коммерческой эксплуатации яхт и в помине не было, - поясняет президент Черноморской ассоциации развития яхтенного туризма и спорта Константин Муругов. - Также много сложностей возникает в связи с тем, что все Черноморское побережье находится под пограничным контролем, то есть любое судно должно стоять на учете пограничной службы и надо согласовывать каждый выход в море, как минимум предупреждать сотрудников за два часа. Сейчас мы в составе рабочей группы при губернаторе подготовили официальное письмо с предложением отодвинуть хотя бы на две мили зону пограничного контроля, чтобы крейсерские лодки могли беспрепятственно ходить вдоль побережья. В Крыму такую практику уже ввели.

Еще один камень преткновения для развития яхтенного туризма - в стране не налажено производство парусников. Конечно, лодку можно приобрести в Турции по сходной цене, но из-за таможенных пошлин и налогов, составляющих почти 50 процентов стоимости, перегонять ее к российскому берегу невыгодно. Вот и выходит, что в турецких регатах больше половины участников - российские яхтсмены.

На этом фоне концепция нового проекта, основанного на частно-государственном партнерстве, становится особенно актуальной. Уже сейчас идет реконструкция Геленджикского морского порта с мариной на 200 мест, отелем и концертно-выставочным комплексом, спа- и фитнес-центром. Подписан протокол о намерениях построить порт для парусных и моторных маломерных морских судов в Туапсинском районе. По мнению экспертов, яхтенных туристов, как правило, относят к сегментам премиум и лакшери. То есть они чаще путешествуют самолетом, посещают рестораны и спа-центры, останавливаются в отелях категории 4 и 5 звезд и даже готовы приобрести недвижимость рядом с маринами и портами. Другими словами, они тратят в полтора раза больше денег, чем другие отдыхающие. Поэтому вложение средств в этот сегмент сулит региону большую выгоду.

Тем временем

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с департаментом архитектуры и градостроительства провело анализ генеральных планов поселений Черноморского побережья. Намечено строительство 15 марин: 12 - в Туапсинском районе, двух - в Анапе, одной - в Новороссийске. Эти объекты войдут в схему территориального планирования Краснодарского края.