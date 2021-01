Создатель The Last of Us хочет поработать над Half-Life

Фото: Скриншот из игры The Last of Us: Part II

У Нила Дракманна - креативного директора и вице-президента студии Naughty Dog, разработавшей дилогию The Last of Us - спросили в Сети, над какими еще франшизами он гипотетически хотел бы поработать.

Разработчик не стал тянуть с ответом и выдал пятерку, которая первой пришла ему на ум:

1. "Каратель".

2. Half-Life.

3. "Призрачный гонщик".

4. Hotline Miami (жирнейшая отсылка к ней есть в The Last of Us Part II).

5. "Ковбой Бибоп".

В ходе дальнейшей дискуссии одна из пользовательниц Twitter предположила, что у Дракманна хорошо бы получилось адаптировать аниме-ленту "Принцесса Мононоке".

Yes! I’d even love to make a Kiki’s Delivery Service open world game! — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 18, 2021

Он согласился и написал, что "Ведьмина служба доставки" также хорошо подошла бы для концепции игры с открытым миром.

Напомним, The Last of Us в скором времени станет сериалом для HBO, Нил Дракманн принимает участие в написании сценария, а первый эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов.