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Создатель The Last of Us хочет поработать над Half-Life

Текст:   Богдан Бобров
19.01.2021,  
14:04
Фото: Скриншот из игры The Last of Us: Part II Фото: Скриншот из игры The Last of Us: Part II
Фото: Скриншот из игры The Last of Us: Part II

У Нила Дракманна - креативного директора и вице-президента студии Naughty Dog, разработавшей дилогию The Last of Us - спросили в Сети, над какими еще франшизами он гипотетически хотел бы поработать.

Разработчик не стал тянуть с ответом и выдал пятерку, которая первой пришла ему на ум:

1. "Каратель".

2. Half-Life.

3. "Призрачный гонщик".

4. Hotline Miami (жирнейшая отсылка к ней есть в The Last of Us Part II).

5. "Ковбой Бибоп".

В ходе дальнейшей дискуссии одна из пользовательниц Twitter предположила, что у Дракманна хорошо бы получилось адаптировать аниме-ленту "Принцесса Мононоке".

Он согласился и написал, что "Ведьмина служба доставки" также хорошо подошла бы для концепции игры с открытым миром.

Напомним, The Last of Us в скором времени станет сериалом для HBO, Нил Дракманн принимает участие в написании сценария, а первый эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов.

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Фото: http://patft.uspto.gov
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