WBC признал нокаут Поветкина лучшим в 2020 году

Поединок прошел в августе прошлого года. По ходу боя 41-летний боксер из России дважды побывал в нокдауне, но сумел в пятом раунде нанести нокаутирующий удар, который принес ему титул временного чемпиона по версии WBC.

Именно этот нокаут организация и признала лучшим. Ранее он выиграл в аналогичной номинации портала BoxingScene.

6 марта боксеры проведут повторный поединок. Уайт неоднократно обещал нокаутировать Поветкина.

В WBC также определили лучших боксеров прошлого года. Ими стали Сауль Альварес из Мексики и британец Тайсон Фьюри.