WBC признал нокаут Поветкина лучшим в 2020 году

Всемирный боксерский совет назвал нокаут в исполнении Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом лучшим в прошлом году.
Поединок прошел в августе прошлого года. По ходу боя 41-летний боксер из России дважды побывал в нокдауне, но сумел в пятом раунде нанести нокаутирующий удар, который принес ему титул временного чемпиона по версии WBC.
Именно этот нокаут организация и признала лучшим. Ранее он выиграл в аналогичной номинации портала BoxingScene.
6 марта боксеры проведут повторный поединок. Уайт неоднократно обещал нокаутировать Поветкина.
В WBC также определили лучших боксеров прошлого года. Ими стали Сауль Альварес из Мексики и британец Тайсон Фьюри.