АвтоВАЗ улучшил качество сборки автомобилей

На заводе в Тольятти с января текущего года запущена автоматизированная "свадьба".

Компания АвтоВАЗ ввела в эксплуатацию цех подсборки шасси с силовым агрегатом и полуавтоматическую линию по установке двигателя и шасси на ПАП B0. На данном производстве выпускают Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero.

Новый цех подсборки шасси представляет собой напольный конвейер со специальной модульной оснасткой, на которой осуществляется компоновка силового агрегата, подрамника и шасси. Оснастка является универсальной и может быть использована под различные модели автомобилей.

Рядом с линией компоновки модулей шасси с силовым агрегатом организованы участки сбора кит-комплектов, а также сформированы прямые поставки необходимых комплектующих из других производств. При этом используются роботизированные тележки автоматической доставки.

Модуль с мотором и шасси по автоматическим транспортным линиям поступает на участок стыковки с кузовом машины ("свадьба"). В новой технологии сотрудникам остаётся лишь задать направление и запустить процесс фиксации двигателя, шасси и кузова.

Как отмечают на АвтоВАЗе, современное оборудование позволило повысить качество сборки автомобилей в соответствии с производственным ритмом.

Напомним, по итогам 2020 года качество моделей Lada и Renault улучшилось на 35%. В прошлом году на Волжском автозаводе запустили пост контроля качества, дождевальную установку, испытательный полигон.