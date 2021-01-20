Пушков назвал главную ошибку Трампа во время президентских выборов

По словам Пушкова, ошибка заключалась в том, что Трамп сделал ставку на голоса. "Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без", - написал сенатор в Telegram.

Он также заявил, что во время беспорядков в столице США с демократии спали "некогда прикрывавшие ее белые одежды", и она стала неотличима от диктатуры. "Имеющий глаза да увидит", - констатировал политик. Напомним, что в ходе штурма Капитолия шестого января погибли пять человек. На следующий день американские конгрессмены утвердили Байдена на посту президента.

На минувшей неделе Алексей Пушков не исключил того, что избранный президент США Джо Байден может столкнуться с вопросом об импичменте.