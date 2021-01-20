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Рубрика: В мире

Пушков назвал главную ошибку Трампа во время президентских выборов

Текст: Андрей Васильев
Российский сенатор Алексей Пушков назвал ошибку, которую допустил уходящий глава Белого дома Дональд Трамп во время президентских выборов третьего ноября прошлого года.
Фото: Ap Photo Фото: Ap Photo
Фото: Ap Photo

По словам Пушкова, ошибка заключалась в том, что Трамп сделал ставку на голоса. "Стальные батальоны демократии сделали ставку на подсчет голосов. И это именно американская демократия, хоть в кавычках, хоть без", - написал сенатор в Telegram.

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Он также заявил, что во время беспорядков в столице США с демократии спали "некогда прикрывавшие ее белые одежды", и она стала неотличима от диктатуры. "Имеющий глаза да увидит", - констатировал политик. Напомним, что в ходе штурма Капитолия шестого января погибли пять человек. На следующий день американские конгрессмены утвердили Байдена на посту президента.

На минувшей неделе Алексей Пушков не исключил того, что избранный президент США Джо Байден может столкнуться с вопросом об импичменте.

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