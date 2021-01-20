- Сильное задымление в подъезде, - объяснял в день трагедии журналистам временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов. - Если бы жильцы остались в квартирах, вышли на балконы, пожарные бы всех эвакуировали.

Среди погибших - семилетняя девочка и ее 39-летняя мама с девятого этажа. Она писала о пожаре в "Твиттере": просила вызвать спасателей, рассказывала, что они задыхаются. Нашли их в задымленном подъезде, обе были еще живы, но спасти пострадавших врачи не смогли. Почему женщина не дожидалась спасателей в квартире и искала помощи в соцсетях, вместо того чтобы звонить пожарным, непонятно.

Возможно, виной всему паника и незнание правил поведения во время пожара. В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что делать, если в многоквартирном доме случилось возгорание.

Первое. Чтобы вовремя обнаружить пожар, спасатели советуют иметь дома автономные пожарные извещатели. Если устройство сработало, нужно спокойно, не поддаваясь панике, определить, откуда идет дым, и действовать в зависимости от ситуации.

Второе. Если очаг небольшой (например, от непотушенной спички или сигареты загорелся мусор), попробуйте затушить его самостоятельно: водой или землей из цветочного горшка. Если загорелся электроприбор, его необходимо обесточить (выдернуть штепсель из розетки или выключить электричество в щитке) и накрыть плотной влажной тканью. Тушить водой включенный электроприбор нельзя! Кроме того, категорически запрещается заливать водой горящее на сковороде масло. Если такое случилось, выключите конфорку, накройте сковороду крышкой либо засыпьте огонь землей из цветочного горшка, содой или стиральным порошком.

Третье. Если самостоятельно затушить огонь не получается, по возможности эвакуируйтесь на улицу. Не собирайте вещи и драгоценности (это трата времени). Важно захлопнуть за собой все двери, это остановит распространение дыма и огня. Параллельно оповестите о происходящем экстренные службы по номерам 101 или 112 (даже при отсутствии сим-карты или денег на телефоне) и соседей.

Четвертое. Если вы почувствовали запах дыма, но очага возгорания в квартире не нашли, выйдите на лестничную клетку: осмотрите мусоропровод, почтовые ящики, электрощитки. Обойдите соседей, спросите, все ли у них в порядке. Если источник запаха найти не получается, позвоните пожарным.

Пятое. Если подъезд заволокло дымом, не пытайтесь пройти сквозь него. Безопаснее оставаться дома, уйти в дальнее от подъезда помещение (балкон или лоджия подойдут, но при условии, что там нет дыма). Нужно плотно закрыть за собой дверь (не запирая на замок), заткнуть щели влажной тканью или заклеить скотчем. Обязательно позвоните спасателям, сообщите номер квартиры, этаж, количество человек, расскажите, на какую сторону выходят окна, и ожидайте помощи. Привлекайте внимание прохожих.

Прятаться в ванной комнате или туалете от пожара нельзя!

Шестое. Спасатели говорят: дыма стоит бояться даже сильнее, чем огня. Пары вдохов бывает достаточно, чтобы потерять сознание. Помните: внизу помещения концентрация дыма меньше. Если лечь на пол, дышать будет проще. Влажная ткань также способствует фильтрации дыма, но полную безопасность не гарантирует.

Седьмое. Есть специальные капюшоны, способные фильтровать дым, - самоспасатели. Они бывают разных видов. Если вы заняты поиском модели на случай эвакуации при пожаре, узнайте у специалиста особенности конкретного спецкапюшона: на какое время нахождения в задымленной зоне он рассчитан, фильтрует ли внешний воздух или использует собственный запас чистого. В МЧС рекомендуют иметь в квартире огнетушитель. Он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии. Приобретать средства пожаротушения и противопожарной защиты нужно только в специализированных магазинах.

Как это было

Все опрошенные корреспондентом "РГ" жители выгоревшего подъезда признались, что, почувствовав запах дыма, не знали, что делать. Одни спасались чисто интуитивно, другим помог советом неизвестный сосед.

Амир, 6-й этаж:

- Мы с маленьким ребенком и женой снимали квартиру на шестом этаже. Я первым проснулся от неприятного запаха, шедшего от входной двери. Выглянул в общий коридор, а там все в дыму. От лестницы три наши квартиры отделяет железная дверь, из-под нее шла вонь с копотью. Я велел своим одеваться, взять документы, но, когда сунулся на лестницу, понял: не пройти. Дочке пять лет, жена беременна. Тут кто-то крикнул: идите на лоджию. Закутались как могли и забаррикадировались: дверь как можно плотнее захлопнули, а окна открыли. Больше часа просидели, пока не подоспели спасители. Перед подъездом нас пригласила к себе пожилая женщина из соседнего подъезда. Дочь с женой к ней отправил, а сам пошел помогать пожарным.

Диана Вайнова, жительница соседнего подъезда:

- Все, кого выводили пожарные из подъезда, были в шоке. Я понимала, что мы просто обязаны этим людям помочь. Вышла на улицу и стала всех звать погреться - наш-то подъезд не пострадал, но люди, по-моему, даже не понимали, что делать. Согласилась посидеть у меня до утра беременная женщина с маленьким ребенком. Она-то мне и рассказала про некоего соседа с пятого этажа, который бегал, тарабанил в двери, стараясь всех разбудить, и кричал, чтобы на лестницу не совались - не пройти. Сейчас для меня эта семья, как родные.

Екатерина, 5-й этаж:

- Мы с мужем оказались в этом доме случайно: приехали в город на пару дней, чтобы я смогла проконсультироваться у специалистов по беременности, и в первую же ночь такой сюрприз. Было жутко страшно. Я задыхалась от малейшего запаха, и о том, чтобы самим пройти сквозь этот ад, даже речи не шло. Оделись, закутались во все найденные одеяла - мороз стоял за 20 градусов, вышли на лоджию и больше двух часов ждали, пока нас выведут. Муж из окна подавал сигналы спасателям. Когда уже около шести часов утра нас спасли, мне потребовалась помощь медиков.

Компетентно

Как заявляют эксперты, каждый пожар индивидуален. Именно поэтому после ликвидации ЧП профессионалы всегда проводят "разбор полетов" и выясняют, как шел процесс тушения, эвакуации и спасения людей. Можно ли было обойтись на Рассветной без такого количества жертв? "РГ" публикует мнение специалиста, выступившего в эфире канала ОТВ.

Сергей Махнев, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Свердловской области:

- Это был экстраординарный пожар по количеству погибших не в той квартире, где произошло возгорание, а на расположенных выше этажах, включая девятый. В подъезде, где произошло возгорание, 48 квартир. Здание девятиэтажное, второй степени огнестойкости, так называемая свечка. Дым от горящих вещей и материалов - одежды, мебели, отделки - выделяет большое количество отравляющих веществ. На момент прибытия пожарных подразделений двери квартиры, где возник пожар, были открыты и дым поднимался вверх по принципу трубы. По существующим нормативам многоквартирные жилые дома высотой до 28 метров (стандартная девятиэтажка) не подлежат оборудованию какими-либо противопожарными системами. Главное - вовремя сообщить в пожарную охрану о возгорании и попытаться эвакуироваться. Современные высотные дома в обязательном порядке оснащают системой дымоудаления, а также внутреннего противопожарного водопровода, пожарной сигнализацией и системой оповещения.