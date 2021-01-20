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У фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" появится приквел

Новости
    20.01.2021, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Уже дважды экранизированная сказка британского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" (1964) обзаведется приквелом-спин-оффом, которым занимается Warner Bros.

Фото: youtube.com/ SF Studios Danmark
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Премьера давно обещанного проекта, названного "Вонка" (Wonka), назначена на 17 марта 2023 года. И, как несложно догадаться, сосредоточится лента на предыстории владельца магического кондитерского предприятия. Про подвижки сообщает Variety.

Режиссер - Пол Кинг, постановщик дилогии про похождения медвежонка Паддингтона (2014 и 2017), продюсер - работавший, в частности, на всех частях "Гарри Поттера" Дэвид Хейман, сценарий пишет Саймон Рич ("Американский огурчик", "Симпсоны", "Чудотворцы", "Головоломка", восхитительный сериал "Мужчина ищет женщину" - словом, большой молодец).

По касту данных пока нет - лента находится на ранней стадии разработки и съемки начнут лишь после того, как в Великобритании наступят ощутимые коронавирусные послабления. (Предварительно называется сентябрь.)

Фото: kinopoisk.ru
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Подробности сюжета не разглашаются.

Первая экранизация оригинальной повести - "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" - вышла в 1971, ее снял Мел Стюарт. Вонку там сыграл Джин Уайлдер, ныне крайне прославленный как мем. В 2005-м Тим Бёртон снял "Чарли и шоколадную фабрику" с прекрасным Джонни Деппом.

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