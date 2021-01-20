У фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" появится приквел

Уже дважды экранизированная сказка британского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" (1964) обзаведется приквелом-спин-оффом, которым занимается Warner Bros.

Премьера давно обещанного проекта, названного "Вонка" (Wonka), назначена на 17 марта 2023 года. И, как несложно догадаться, сосредоточится лента на предыстории владельца магического кондитерского предприятия. Про подвижки сообщает Variety.

Режиссер - Пол Кинг, постановщик дилогии про похождения медвежонка Паддингтона (2014 и 2017), продюсер - работавший, в частности, на всех частях "Гарри Поттера" Дэвид Хейман, сценарий пишет Саймон Рич ("Американский огурчик", "Симпсоны", "Чудотворцы", "Головоломка", восхитительный сериал "Мужчина ищет женщину" - словом, большой молодец).

По касту данных пока нет - лента находится на ранней стадии разработки и съемки начнут лишь после того, как в Великобритании наступят ощутимые коронавирусные послабления. (Предварительно называется сентябрь.)

Подробности сюжета не разглашаются.

Первая экранизация оригинальной повести - "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" - вышла в 1971, ее снял Мел Стюарт. Вонку там сыграл Джин Уайлдер, ныне крайне прославленный как мем. В 2005-м Тим Бёртон снял "Чарли и шоколадную фабрику" с прекрасным Джонни Деппом.