Удушающий прием Нурмагомедова против Гэтжи признан лучшим в 2020 году

"Награда крайне важна для меня и моего наследия в спорте. Годы пройдут, но это останется в истории. За карьеру у меня было много моментов, которые сохранятся в памяти", - написал чемпион.

Бой против Гэтжи прошел в октябре прошлого года. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом, после чего объявил о завершении карьеры.

На этой неделе Нурмагомедов примет решение о возвращении в спорт. Это произойдет после турнира в Абу-Даби, главным событием которого станет бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.