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20.01.2021 09:13
Рубрика: Спорт

Удушающий прием Нурмагомедова против Гэтжи признан лучшим в 2020 году

Текст: Максим Домчев
Удушающий прием "треугольник" Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи признан лучшим в 2020 году. Об этом сообщил в Twitter сам чемпион UFC в легком весе. Нурмагомедов опубликовал сообщение, в котором отметил важность этой награды.

"Награда крайне важна для меня и моего наследия в спорте. Годы пройдут, но это останется в истории. За карьеру у меня было много моментов, которые сохранятся в памяти", - написал чемпион.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Бой против Гэтжи прошел в октябре прошлого года. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом, после чего объявил о завершении карьеры.

На этой неделе Нурмагомедов примет решение о возвращении в спорт. Это произойдет после турнира в Абу-Даби, главным событием которого станет бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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