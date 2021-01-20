Удушающий прием Нурмагомедова против Гэтжи признан лучшим в 2020 году

Удушающий прием "треугольник" Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи признан лучшим в 2020 году. Об этом сообщил в Twitter сам чемпион UFC в легком весе. Нурмагомедов опубликовал сообщение, в котором отметил важность этой награды.
"Награда крайне важна для меня и моего наследия в спорте. Годы пройдут, но это останется в истории. За карьеру у меня было много моментов, которые сохранятся в памяти", - написал чемпион.
Бой против Гэтжи прошел в октябре прошлого года. Россиянин одержал досрочную победу удушающим приемом, после чего объявил о завершении карьеры.
На этой неделе Нурмагомедов примет решение о возвращении в спорт. Это произойдет после турнира в Абу-Даби, главным событием которого станет бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.