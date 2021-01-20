Вышел русский трейлер "Аферистки" с Розамунд Пайк и Динклэйджем

Кинокомпания "ВОЛЬГА" представила на своем YouTube-канале дублированный трейлер черной криминальной британской комедии "Аферистка" (I Care a Lot) со звездой "Исчезнувшей" Розамунд Пайк. Она играет здесь Марлу, женщину, которая "руководствуется принципом "побеждает сильнейший".

В результате Марла "искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма". Но в какой-то момент находится, естественно, противник, что называется, с винтом - новая "подопечная" прощелыги оказывается не так проста, как кажется, и сладкая жизнь Марлы превращается с того момента в игру на выживание.

Режиссер и сценарист - Дж. Блэйкстон (второй "Спуск", "5-я волна", сериал "Порох").

В других ролях: Эйса Гонсалес ("Малыш на драйве", "Алита: боевой ангел"), Дайэнн Уист ("Пули над Бродвеем", "Эдвард руки-ножницы"), Исайя Уитлок-мл. ("Славные парни", "Ваша честь"), Алисия Уитт ("Клан Сопрано", "Твин Пикс") и Питер Динклэйдж, Тирион Ланнистер из "Игры престолов".

Отзывы западных критиков - весьма восторженные.

В кино - с 19 февраля.