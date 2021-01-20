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Вышел тизер фильма о правительнице Скандинавии от создателей "Моста"

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    20.01.2021, 14:30
Текст:   Юлия Авакова

Вышел тизер датского фильма "Маргрете Первая" (Margrete den første, в англоязычном переводе - Margrete Queen of the North, "Маргрете, королева Севера"). События, о которых пойдет речь в фильме, разворачиваются в 1402 году, когда королева начала осуществлять свои полномочия в новых условиях, в рамках Кальмарской унии.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Маргрете Датская (1353 - 1412) была дочерью датского короля Вальдемара IV Аттердага, которую выдали замуж за норвежского короля Хакона Магнуссона. Она была проницательным политиком и решительным человеком. После победы в Швеции той стороны, которую поддержала Маргрете, последняя фактически стала правительницей Дании, Норвегии и Швеции.

Благодаря ее авторитету и влиянию была подписана Кальмарская уния, просуществовавшая с 1397 по 1523 год. Согласно положениям договора, который лег в основу унии, наследником престола стал малолетний племянник королевы Эрик Померанский (сын Маргрете Олаф умер в малолетстве). До конца своей жизни Маргрете сохраняла бразды правления и влияние на политические процессы региона.

Режиссером исторической картины стала Шарлотте Силинг, участвовавшая в создании таких скандинавских сериалов, как "Мост", "Убийство", "Правительство", а также американской "Страны Лавкрафта".

Фото: youtube.com/ Iamricksanchez
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В роли королевы Маргрете выступит Трине Дюрхольм, знакомая отечественному зрителю по "Королевскому роману" (En kongelig affære), "Быть Астрид Линдгрен" (Unga Astrid), а также в "Коммуне" (Kollektivet) Томаса Винтерберга.

Мировая премьера фильма состоится в конце сентября 2021 года.

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