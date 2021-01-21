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21.01.2021 05:45
Рубрика: Власть

Антонов: Россия рассчитывает на продолжение контактов с военными США по Сирии

Россия рассчитывает, что регулярные контакты с американскими военными по Сирии будут продолжены при администрации нового президента Джозефа Байдена. Москва считает полезным определить сферы, где РФ и США могли бы наладить сотрудничество.

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Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Исходим из того, что в Сирии военные наших стран продолжат регулярные контакты с целью предотвращения инцидентов", - отметил он.

Говоря о сферах возможного сотрудничества, дипломат сообщил, что это может быть оказание гуманитарной помощи, постконфликтное восстановление, разминирование, помощь в возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также борьба с терроризмом. "Мы к такому взаимодействию - разумеется, при условии уважения суверенитета САР - готовы", - подчеркнул Антонов.

Ранее российский посол выразил надежду, что с приходом к власти Джозефа Байдена начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов и российско-американских отношений.

Напомним, 20 января в США прошла 59-я инаугурация президента. В должность вступил 78-летний демократ Джозеф Байден. Он уже подписал ряд указов.

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