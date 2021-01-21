Байден намерен кардинально реформировать систему здравоохранения в США

Президент США Джо Байден попытался придать новый импульс усилиям Белого дома в ответ на пандемию коронавируса, подписав ряд распоряжений, призванных вывести страну из состояния худшего кризиса общественного здравоохранения за более чем столетие.

Указы, подписанные Байденом в среду, 20 января, включали в себя мандат на использование масок в федеральных учреждениях и для служащих, приказ об учреждении нового офиса в Белом доме, который будет координировать ответные меры в рамках пандемии и остановит процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения, сообщили Reuters представители правительства США. План "100 дней масочного режима" для борьбы с пандемией, обязывает сотрудников всех федеральных органов власти носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Администрация Байдена намерена присоединиться к альянсу COVAX, инициативе, возглавляемой Всемирной организацией здравоохранения и двумя другими группами, которая стремится обеспечить больший доступ к вакцинам от COVID-19 для бедных стран. Байден также планирует назначить нового исполняющего обязанности главного хирурга США, сообщает MSNBC, после отставки назначенного Трампом Джерома Адамса. По оценке экспертов, исполнительные действия Байдена, в частности мандат на использование маски, также призваны подать пример государственным и местным чиновникам, пытающимся обуздать вирус.

Меры Байдена в отношении масок уже получили похвалу со стороны высшего делового лобби США. В частности, президент Торговой палаты США Сюзанна Кларк назвала их "умным и практичным подходом". Трамп, который заразился COVID-19 прошлой осенью, отклонил призывы к введению национального мандата на ношение масок и провел большинство своих митингов без них.

Согласно данным агентства, в США зарегистрировано в среднем почти 200 тысяч новых случаев заражения COVID-19 и 3000 смертей за день в последнюю неделю. По состоянию на 20 января более 123 тысяч американцев были госпитализированы с COVID-19.

Между тем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал возобновление сотрудничества Соединенных Штатов с ВОЗ, заявил официальный представитель ООН Стефан Дужаррик, добавив, что это "абсолютно важно" для более скоординированных глобальных ответных мер против COVID-19. "Поскольку вакцины являются важнейшим инструментом в борьбе с COVID-19, присоединение Соединенных Штатов к центру COVAX и его поддержка, придадут импульс усилиям по обеспечению равного доступа к вакцинам для всех стран", - сказал Дужаррик.