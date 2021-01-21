Как Джен Псаки провела первый брифинг после возвращения в Белый дом

Псаки вышла на подиум в ярко-синем платье с традиционной пухлой папкой в руках и, поприветствовав репортеров, рассаженных с соблюдением социальной дистанции, начала с обещания "вернуть правду и транспарентность" в заявления Белого дома. Она назвала инаугурационный день "историческим" и заверила, что новая администрация будет проводить брифинги ежедневно, поскольку ставит своей целью "восстановить доверие" американского народа.

Дело в том, что ушедшая администрация Дональда Трампа уже в первые месяцы отказалась от практики ежедневных брифингов, а в последнее время они и вовсе стали редкостью. Большая часть американской прессы была настроена к политическому чужаку Трампу откровенно враждебно, а потому его пресс-секретарей репортеры терзали с остервенением.

Не заметить смену тональности в пресс-комнате в среду было невозможно. Журналисты встретили Псаки как старого друга, а позже комментаторы на телевидении, разбирая брифинг, всячески расхваливали намерения "нести правду в народ", которые озвучила пресс-секретарь. Очевидно, что оценивать администрацию Байдена мейнстрим-пресса в США будет куда благосклоннее, чем о его предшественника. Только эти "розовые очки" могут выйти боком Байдену, заявившему о желании объединить расколотую пополам нацию. Ведь согласно недавнему соцопросу Gallup, 60 (!) процентов американцев "совсем не верят" или "не совсем верят" прессе. А потому слишком радужные картины на страницах СМИ могут не совпадать с мнением самих американцев.

Но, судя по комментариям в прессе, именно та атмосфера, которую создали пафосные обещания пресс-секретаря, стала главным, чего ждали от Белого дома репортеры. Само содержание брифинга больших новостей не принесло. Псаки прошлась по первым указам, которые подписал Байден и, отвечая на вопросы, повторила основные тезисы его выступлений. В том, что касается внешней политики, она заверила, что команда Байдена намерена "восстановить отношения" с союзниками, совместно с ними противостоять угрозам. В качестве примера она привела уже подписанные указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату. Пресс-секретарь рассказала, что планируются переговоры с лидерами ряда стран-союзниц, в том числе для обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана. В основном же речь шла о внутренних для Америки темах - преодолении раскола нации, импичменте Дональда Трампа и борьбе с пандемией.

Напомним, Джен Псаки работала на разных пресс-должностях в администрации президента Барака Обамы, в том числе являлась пресс-секретарем Госдепартамента США (2013-2015). В тот период она запомнилась россиянам неточностями и оговорками в высказываниях о конфликте на Украине.