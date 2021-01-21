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21.01.2021 20:53
Рубрика: Власть

Миронов рассказал подробности объединения трех партий

Текст: Айсель Герейханова
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил о старте объединения с партией "Патриоты России" и "За правду". В четверг прошло заседание Центрального совета справороссов по этому вопросу.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Мы вступаем в процесс объединения", - сообщил он журналистам на брифинге. Длинное название объединенной партии будет звучать как "Социалистическая партия Справедливая Россия - Патриоты - За правду", а короткое - "Справедливая Россия - За правду", заявил он.

Судя по всему, объединение трех партий пройдет на базе "Справедливой Россия". "Принято решение принципиальное, и это решение согласовано и с Семигиным, и с Захаром Прилепиным, что объединение пройдет на базе политической партии. Это значит, что в момент проведения трех съездов две другие партии примут те или иные юридические решения, в результате которых они как политические партии в тот день прекратят свое существование", - уточнил Миронов. Он добавил, что, возможно, "Патриоты России" и "За правду" захотят оставить общественные движения с таким названием. Однако юридически они перестанут существовать.

Миронов также подтвердил, что по договоренности с двумя другими партиями председателем новой политической организации станет он сам, а двумя сопредседателями - лидеры "Патриотов России" и партии "За правду" Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

В федеральном списке новой партии на выборах в Госдуму будет три кандидатуры: Сергея Миронова ("Справедливая Россия"), Захара Прилепина ("За правду"), Геннадия Семигина ("Патриоты России").

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"Пока не было процедуры объединения, я планировал быть один в федеральной части списка. Думаю, что не ошибаюсь, если в федеральной части списка будет три кандидатуры", - пояснил Миронов.

Синхронные съезды всех трех партий пройдут 22 февраля в Москве. Ожидается, что именно там будут приняты необходимые изменения в партийный устав, и состоится избрание руководящих органов новой структуры.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия"

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