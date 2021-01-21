Президент США объявил "обамовский призыв" в свою администрацию

Сразу после присяги президент Байден подписал в Капитолии три указа: об инаугурации, о назначениях членов кабинета и их заместителей. Фото: Reuters

Первым из-под пера свежеприведенного к присяге главы американского государства вышел весьма актуальный для страны, перешагнувшей отметку в 400 тысяч смертей от COVID-19, исполнительный указ "100 дней масочного режима". Он обяжет всех без исключения госслужащих носить маски и соблюдать социальную дистанцию. "Обнуление" политического наследия республиканца Трампа продолжилось в подписанных указах о немедленном возвращении Вашингтона во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, либерализации иммиграционной политики (в частности, прекращено строительство стены на границе с Мексикой, отменены ограничения на въезд мусульман в Америку). А также в заморозке строительства трансграничного нефтепровода Keystone XL в духе "зеленой политики" новой администрации. Всего в первый день президентства Байден подписал сразу 17 исполнительных указов.

Не менее показательными стали и первые кадровые назначения. Выдвиженцы 78-летнего Байдена на ключевые правительственные посты еще с начала недели буквально осаждают конгресс США, в различных комитетах которого одновременно идет заслушивание кандидатов на должности главы Пентагона (отставной генерал-афроамериканец Ллойд Остин), Госдепа (Энтони Блинкен), минфина (Джанет Йеллен) и министерства внутренней безопасности (Алехандро Майоркас).

Впрочем, первой высокопоставленной чиновницей нового кабинета, утвержденной подавляющим большинством контролируемого отныне демократической партией сената, стала Эврил Хейнс. Она оказалась первой женщиной в истории страны, которая сумела занять пост директора Национальной разведки США. 51-летняя Хейнс, успевшая поработать в прошлом в администрации Барака Обамы на должности замсоветника по нацбезопасности, уже заявила, что приоритетным направлением своей деятельности считает сдерживание Китая. Другая женщина - хорошо знакомая россиянам Джен Псаки - стала пресс-секретарем президента США и уже в среду провела первый брифинг для журналистов в Белом доме.

Практически все выдвинутые на ключевые чиновничьи позиции кандидаты (за исключением главы Пентагона) - выходцы из предыдущей демократической администрации США. "Обамовский призыв" в команду Байдена ожидаем и логичен, отмечают американские комментаторы с учетом того, что нынешний президент США сам восемь лет трудился под началом Обамы на посту вице-президента.

В первый день президентства Байден подписал сразу 17 исполнительных указов

Слушания в конгрессе по утверждению креатур Джозефа Байдена на руководящие посты могут затянуться вплоть до следующей недели, пишет издание Politico. В этой связи новый президент США уже назначил на временные должности 34 человека. В частности, временно исполняющим обязанности госсекретаря стал директор Института внешнеполитической службы Госдепартамента Дэн Смит, и.о. руководителя оборонного ведомства - первый замглавы Пентагона Дэвид Норкуист, временным главой ЦРУ Дэвид Коэн.

Взгляд из Польши

29 июля Пентагон заявил о выводе почти 12 тысяч американских солдат из Германии. 6,4 тысячи военнослужащих должны были вернуться в США, а остальных собирались перебросить в другие европейские страны. Однако после прихода Байдена к власти в США, как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, "план вывести часть войск также должен быть пересмотрен". Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин ясно дал это понять. На слушаниях в сенате он сообщил, что Байден распорядился провести всесторонний анализ присутствия американских войск за рубежом, в том числе способность вооруженных сил США сдерживать Россию в Европе.

Варшава много лет добивалась от Вашингтона согласия на размещение в Польше американских войск на постоянной основе. В 2018 году президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Вашингтон предлагал Трампу назвать будущую американскую военную базу в честь американского лидера. Именно в "эпоху Трампа" мечты поляков начали сбываться. Летом 2020 года - одновременно с заявлением о сокращении числа военнослужащих США в Германии - министр обороны США Марк Эспер сообщил о создании в Польше командования пятого корпуса сухопутных войск. Но уже в ноябре глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил: "Никогда не было речи о названии "Форт Трамп", это была метафора". Авторитетная газета Wyborcza полагает, что с приходом к власти Байдена американские войска останутся в местах нынешней дислокации и перемещаться не будут. А в издании Rzeczpospolita считают, что Пентагон еще раз проанализирует все обстоятельства и придет к выводу, что переброска военнослужащих в Польшу невыгодна для США и не отвечает интересам безопасности в регионе.

Подготовила Ариадна Рокоссовская