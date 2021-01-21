Томский ученый предложил способ ликвидации трещины на МКС

Ученый Томского политехнического университета Василий Федоров предложил ликвидировать трещину в российском модуле "Звезда" Международной космической станции при помощи электронно-лучевой сварки.

Руководитель научно-производственного центра "Технологии космического материаловедения" считает, что эксперименты в области электронно-лучевой сварки, проведенные в Советском Союзе, показали перспективность данного метода.

- Необходимо, чтобы космонавт вышел за пределы МКС и установил специальное сварочное оборудование, которое затем в автоматическом режиме обнаружит и ликвидирует трещину, - сообщили "РГ" в пресс-службе Томского государственного университета. - Оборудование, обладающее функционалом по автоматическому наведению на стык, уже существует.

Напомним, трещина в российском модуле "Звезда" Международной космической станции могла появиться в результате удара снаружи. По предварительным данным, она возникла во время стыковки с грузовым "Союзом". Космонавтам не удалось самостоятельно ее ликвидировать.

Трещина уже стала причиной небольшой утечки воздуха на МКС в сентябре 2019 года.

В "Роскосмосе" уверены, что трещина не угрожает МКС и экипажу. В настоящее время ученые решают, как залатать ее надолго.

- Необходимо учитывать, что ликвидация трещины в этом месте может усилить напряженность в других местах, и как именно себя поведет в этом случае конструкция, неизвестно, - предупредил Василий Федоров.