В КЧР наградят инструкторов, спасших троих детей при сходе лавины

На Домбае при сходе снежной лавины трое инструкторов вынесли из-под снега малолетних детей. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов принял решение вручить спортсменам награды.

- Карачаево-Черкесия гордится каждым из вас, спасибо! - написал Темрезов в своем Instagram.

Он сообщил имена героев. Это Мурат Байрамуков, который спас пятилетнего мальчика из Краснодарского края. Инструктор откопал ребенка, которого занесло снегом на глазах ошарашенных родителей, ожидавших в нижней части склона Мусса-Ачитара.

Замир Капушев спас пятилетнюю девочку, которая упала в снег во время схода лавины и не сумела самостоятельно выбраться. А подвиг Аслана Джирикова, спасшего ребенка на сноуборде, попал на многочисленные видео с места ЧП , облетевшее интернет.

Как отметил Рашид Темперзов, инструкторы передали детей родителям здоровыми и невредимыми.

Как писала "РГ", днем 18 января на курорте Домбай снежная лавина сошла с высоты 2,5 тысячи метров, разрушив кафе и два пункта проката снаряжения. В результате трагедии погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. СК возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность"