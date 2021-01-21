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21.01.2021 13:02
Рубрика: Общество

"Артек" возобновит прием детей из других регионов России

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек" Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"

В Крыму с 29 января международный детский центр "Артек" начнет принимать детей из российских регионов, в которых заболеваемость коронавирусом оценивается как низкая. Об этом сообщила пресс-служба МДЦ.

Фото: Пресс-служба РНКБ
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Таким образом, ребята, которые первыми заедут в легендарный лагерь, станут воспитанниками второй смены "На пороге научных открытий".

Сейчас в центре активно готовятся к тому, чтобы обеспечить детям безопасность пребывания. В прошлом году там выработали новые антиковидные регламенты. Сотрудники "Артека" проходят тест ПЦР и участвуют в вакцинации, что проводится в приоритетном порядке для сотрудников образовательных учреждений.

- Безопасность детей всегда была и остается одним из главных приоритетов "Артека", - заверил директор МДЦ Константин Федоренко.

В пресс-службе центра напомнили, что путевками в МДЦ "Артек" награждают за успехи, достигнутые ребенком в учебе, творчестве, спорте и иной социально полезной деятельности. Для участия в конкурсе за путевку обязательно зарегистрировать ребенка в АИС "Путевка" на сайте артек.дети. После регистрации ребенку необходимо в личном кабинете заполнить профиль, добавить достижения за последние три года и подать заявку на получение путевки.

Как сообщалось, в марте 2020 года рабочая группа министерства просвещения РФ приняла решение перенести ближайшие смены в детских лагерях, в том числе "Артеке", на другие месяцы. После того, как глава Крыма Сергей Аксенов приостановил в республике прием организованных групп детей из других субъектов РФ до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, только с середины июля "Артек" начал принимать детей из Крыма и Севастополя.

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