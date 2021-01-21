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21.01.2021 08:14

Приключения квеструмов

Организаторам игр пришлось самим решать сложные задачи, чтобы выжить в 2020 году
Текст: Ирина Никитина (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 11(8362)
Ажиотажный спрос на услуги квеструмов продлился недолго. Этот сектор индустрии развлечений появился в России в 2013 году и несколько лет быстро рос. Россияне все еще не наигрались: даже накануне пандемии такой бизнес и не думали сворачивать - наоборот, планировали трансформировать, избавив от дешевых предложений и сложных маршрутов и сделав акцент на обслуживании детей и корпоративов. Реализовать задуманное агрегаторам и независимым игрокам рынка не позволил локдаун: в кратчайшие сроки им пришлось самим пройти сложный квест - выбрать стратегию и решить ряд задач, чтобы сохранить штат, зарплату, доброе имя. О том, как пережили первую и вошли во вторую коронавирусную волну, представители отрасли из разных городов России рассказали на большом онлайн-марафоне и в интервью корреспонденту "РГ".
Россияне еще не наигрались в квесты - до пандемии этот вид развлечений был весьма востребован. Фото: Татьяна Андреева/РГ Россияне еще не наигрались в квесты - до пандемии этот вид развлечений был весьма востребован. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Россияне еще не наигрались в квесты - до пандемии этот вид развлечений был весьма востребован. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Самым насыщенным квеструмами городом УрФО более пяти лет остается Екатеринбург. Даже сейчас, в столь нестабильное время, в столице Урала насчитывается более 40 организаторов этого захватывающего вида отдыха, у 12-ти из них по десятку развлекательных заведений. До пандемии местная сеть "Авантюра. Фабрика эмоций", существующая на рынке с 2015 года, каждый календарный сезон увеличивала выручку примерно на 30 процентов. Представьте масштаб трагедии: еще в прошлом январе компания заработала почти 3 миллиона рублей, а в апреле - чуть более 39 тысяч. Проект не закрылся - уральцы хватались за любую возможность: продавали в Интернете настольные игры, в одном из филиалов реализовывали еду из бара через сервисы доставки. От государства "Авантюра" получила субсидию в размере 80 тысяч рублей, но эта сумма не закрыла даже долг за аренду. Дирекция ждет лета и надеется на чудо.

В Тюмени сегодня в строю остались 15 компаний, треть из них относительно крупные.

- Самым успешным временем для нашего бизнеса стало начало прошлого года: появились новые точки, увеличился поток гостей. Никто не ожидал, что впереди - месяцы тишины, - вздыхает директор "Адвентуры" Виталий Пермяков. - Мы успели открыть третью комнату, а в разгар пандемии первые две перевезли на менее дорогие площадки - все, что удалось скопить ранее, потратили на аренду.

И все же закрывать дело тюменец не планирует (в новогодние праздники квеструмы принимали любителей игр, что приободрило организаторов). Положить столько сил за четыре года и вдруг остановиться - это несерьезно. Сейчас предприниматель разрабатывает два новых квеста, а представить их намерен в теплое время года.

Оправдали себя вложения в развитие онлайн-тимбилдинга для крупных компаний - этот проект вскоре станет отдельным бизнес-направлением

В Челябинске таких компаний 13. Собственник нескольких учреждений сети Quest Quest Алена Лаптева уже переживала взлеты и падения: дело организовала в 2017-м, через год оказалась на грани банкротства, но рискнула построить новую локацию, принесшую успех и заработок. Накануне введения режима ограничений бизнес переехал из полуподвального помещения в спорткомплекс, но радоваться этому пришлось недолго.

- В городе было много проверок, отчаянные работали и получали штрафы, а мы ждали официального разрешения, - вспоминает Лаптева. - Думаю, все наладится, во всяком случае, я намерена построить минимум три маршрута.

Фото: Аксинья Симонова
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Кемеровчанин Иван Щербаков, руководитель первой в России сети квестов Okey, признается, что в удаленном от столиц регионе новые продукты выпускать не получается, как и конкурировать с агрегаторами в онлайне. В начале осени народ довольно охотно пошел в открывшиеся комнаты приключений, и что-то даже удалось заработать, но деньги съела аренда.

- Мы пока не уходим в минус, но как будет дальше, сказать не могу, - признался Иван.

Даже у столичных предпринимателей карман наполовину пуст. Соучредитель московской компании GrimTeam Евгений Авин сетует, что коллектив был вынужден отказаться от приема корпоративов и больших компаний, на которые всегда делалась ставка. В первую волну пандемии бизнес не провалился только благодаря тому, что уникальные и очень натуралистичные локации, где до мелочей продуман каждый квадратный метр, пользовались спросом у кинопроизводителей и модных фотографов.

Представитель компании razoomgames.ru из Санкт-Петербурга Екатерина Левина рассказала, что продажа сертификатов, как и организация выездных мероприятий, себя не оправдала, поэтому руководство решило сосредоточиться на разработке полезного контента. В первую очередь команда сняла серию бесплатных flash-квестов для YouTube, за просмотр которых участники получали промокоды для будущего использования уже в настоящих декорациях. Освоили петербуржцы и TikTok - просмотры роликов на этой площадке достигали 100 и более тысяч. Оба формата позволили держать связь с постоянной аудиторией и вовлекать в свою орбиту новичков.

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
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За две первые недели апрельского простоя разработчики компании запустили несколько онлайн-продуктов. Электронные квесты для детей, коротающих дни взаперти, онлайн-поздравления и онлайн-трансляции с участием известных персонажей, что называется, попали в струю. Эти придумки при минимальной себестоимости позволили в среднем ежемесячно зарабатывать до 100 тысяч рублей и выйти наконец за рамки города. Кстати, и сегодня команда сохранила все онлайн-услуги именно по просьбе региональных клиентов.

К допандемийному заработку петербуржцам удалось вернуться в нетипичные по прибыли для отрасли месяцы - в сентябре-октябре, а на привлеченные средства они рискнули открыть очередную локацию, хотя и констатируют, что общая годовая выручка упала на 40 процентов.

Московская "Клаустрофобия" пошла другим путем. Весной тут разработали пакет онлайн-игр, 20 из которых существуют до сей поры, и решили вкладывать деньги в развитие онлайн-тимбилдинга для крупных компаний. Только в декабре проект, который помогает директорам фирм на основе квестов изучать ролевые взаимоотношения между сотрудниками, принес свыше 10 миллионов рублей, и вскоре он станет отдельным бизнес-направлением.

- Мы потеряли 20 процентов выручки на родине, но в то же время вывели игры на рынки Англии, Чехии, Румынии, Турции, Германии и Швеции. Цены, конечно, повышаем, так ведь и контент у нас уникальный, - объяснил генеральный директор сети Владимир Жиганов. - Есть замысел сделать нечто совершенно новое на стыке квеста, иммерсивного театра и светового шоу - под эти цели присматриваем площадки в столичных ТРЦ.

В целом же организаторы игр считают, что отказываться от бизнеса не стоит: россияне, которые позже всех открыли квесты, очень любят головоломки, бродилки, акции спасения и обязательно к ним вернутся после полного снятия ограничений. Нужно лишь, особенно в нынешних условиях, на пару шагов вперед продумывать свои действия и договариваться с арендодателями.

Компетентно

Анастасия Недумова, PR-директор агрегатора "Мир квестов":

- Хотя родоначальниками квестов как вида развлечений и отдыха являются Япония и Венгрия, сегодня абсолютным лидером по количеству и качеству площадок считается Россия. В нашей стране зарегистрировано 645 компаний, владеющих 2800 квеструмами. Популярными становятся те из них, которые постоянно актуализируют сюжеты, обновляют загадки, следуют нормам безопасности, сотрудничают с агрегаторами. В первую волну пандемии в стране закрылись не более 5 процентов компаний - организаторов квестов, доход большинства близок к нулю или чуть выше. Но есть и те, кто смог уловить новый запрос аудитории и неплохо заработать.

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