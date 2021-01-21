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21.01.2021 04:37
Рубрика: В мире

В Оксфорде разработают варианты вакцины от разных штаммов COVID-19

Фото: Dominic Lipinski/Pool via AP Фото: Dominic Lipinski/Pool via AP
Фото: Dominic Lipinski/Pool via AP

Оксфордский университет, разработавший одну из вакцин от COVID-19 совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, готовится создать ее новые версии, рассчитанные на различные штаммы коронавируса. Об этом пишет газета Telegraph.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Ученые исследуют возможности для того, чтобы при необходимости за 48 часов начать производство модифицированной версии вакцины, которой сейчас прививают жителей королевства, пишет ТАСС.

Издание сообщает, что британское правительство крайне обеспокоено возможностью распространения новых штаммов вируса, способных обходить иммунную защиту, которую создают уже применяемые вакцины. О появлении новой мутации коронавируса в Великобритании стало известно в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что этот вид распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, в Великобритании инфицировано уже 3 миллиона 515 тысяч 796 человек. Ранее сообщалось, что AstraZeneca будет поставлять в Британию два миллиона доз вакцины COVID-19 в неделю вместо нынешнего миллиона доз.

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