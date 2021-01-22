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22.01.2021 13:07
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ приступил к выпуску обновленных Lada Largus во всех версиях

Текст: Константин Руссов

Согласно информации, поступившей из дилерской сети, уже в марте обновлённый Lada Largus может появиться в продаже. Сроки выглядят вполне реальными, учитывая новые данные.

Как сообщает AvtoVAZ News, на линии B0 на АвтоВАЗе приступили к сборке обновлённого Lada Largus во всех типах кузова и версиях: универсал, его кросс-версия и фургон. Отмечается, то Largus FL пока производится параллельно с дореформенным образцом.

Ранее "РГ" писала, что объёмы выпуска обновлённого Lada Largus увеличиваются день ото дня.

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#Lada