АвтоВАЗ приступил к выпуску обновленных Lada Largus во всех версиях

Согласно информации, поступившей из дилерской сети, уже в марте обновлённый Lada Largus может появиться в продаже. Сроки выглядят вполне реальными, учитывая новые данные.

Как сообщает AvtoVAZ News, на линии B0 на АвтоВАЗе приступили к сборке обновлённого Lada Largus во всех типах кузова и версиях: универсал, его кросс-версия и фургон. Отмечается, то Largus FL пока производится параллельно с дореформенным образцом.

Ранее "РГ" писала, что объёмы выпуска обновлённого Lada Largus увеличиваются день ото дня.