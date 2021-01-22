АвтоВАЗ рассказал, как продаются Lada Vesta и Xray

АвтоВАЗ в 2020 году в России реализовал 343 512 автомобилей. "Российская газета" выяснила у пресс-службы Lada, как продавались Vesta и Xray в прошлом году.

Lada Vesta разошлась тиражом 53 578 экземпляров в кузове Sedan (с учётом Sedan Cross) и 53 252 автомобиля в кузове SW. При этом по универсалу 52% пришлось на вариант SW Cross. Доля Vesta по коробкам передач выглядит следующим образом: Vesta с МТ 85%, с АТ 14%, с АМТ 1% (остатки).

В семействе Lada Xray было продано лишь 19 286 автомобилей. Из этого количества Xray Cross занимает долю в 36%. Доля Xray по трансмиссиям выглядит следующим образом: Xray с МТ 81%, с АТ 17%, с АМТ 2% (остатки).

Резюмируя, реализация в линейке Lada Vesta по типам кузова распределяется 50/50 между седанами и универсалами. Что касается Lada Xray, то модель пользуется слабым спросом. В 2020 году появлялась информация о том, что АвтоВАЗ снимет с конвейера высокий хэтчбек. Но тогда завод опроверг эти слухи.

Стоит отметить, что доля "автоматических" версий Lada серьёзно увеличивается. Ранее мы рассказывали, как продаются Vesta и Xray с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Сегодня цены на Lada Vesta AT лежат в диапазоне от 828 900 до 1 106 900 рублей. Стоимость Xray Cross AT составляет от 922 900 до 1 094 900 рублей.