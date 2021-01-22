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22.01.2021 11:14
Рубрика: Российский автопром

КамАЗ подробно рассказал о новых фонарях для Lada Niva Travel

Текст: Михаил Азнавуров
Фонарь для Lada Niva Travel. Фото: Пресс-служба КамАЗа. Фонарь для Lada Niva Travel. Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Фонарь для Lada Niva Travel. Фото: Пресс-служба КамАЗа.

Входящая в состав КамАЗа компания ОАТ сообщила о начале серийного производства задних фонарей для рестайлинговой Lada Niva, которая с модернизацией получит в названии приставку Travel. Напомним, что ОАТ - один из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Пресс-служба КамАЗа отмечает, что первая партия новых фонарей была изготовлена в декабре 2020 года, сейчас же они производятся поточно. По посадочным местам, креплениям и внешней конфигурации новый фонарь повторяет старый, но все остальное у него оригинальное. В качестве источников света используются LED-элементы, а не лампы накаливания (как на дорестайлинговой машине).

Для получения эффекта равномерного свечения секции габаритного огня в конструкции применен новый оригинальный материал. Рассеиватель фонаря однотонный, отлит из уникального по оттенку материала серо-дымчатого цвета. За счет светодиодов обеспечивается разноцветное свечение секций фонаря. Деталь защищена от образования конденсата благодаря применению воздушного клапана.

Фонарь сертифицирован по международным стандартам и имеет все требуемые знаки омологации, его разработка велась полтора года.

Серийное производство Niva Travel стартовало в конце декабря 2020 года, машина поступит в продажу в феврале. От Нивы предыдущего образца она отличается совершенно новым оформлением передней части, другим обвесом кузова, измененным задним бампером, новыми фонарями.

#Lada