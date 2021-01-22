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22.01.2021 06:33
Рубрика: Общество

В пятницу в Москве потеплеет до +1 градуса

Текст: Ирина Огилько
Столичный регион в пятницу будет находиться в теплом секторе атлантического циклона. Начнется повышение температуры воздуха. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Синоптики прогнозируют облачную погоду, временами осадки в смешанном виде. "В первой половине дня возможен гололед, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В столице максимально воздух прогреется до +1 градуса, по области до +2. Атмосферное давление ниже нормы, вредных примесей в воздухе станет больше".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Простоит "тепло" вплоть до начала будущей недели. По словам Поздняковой, в выходные дни возможен ледяной дождь со снегом, из-за колебаний температуры на улице будет скользко, возможно образование наледи и сосулек.

Напомним, что нынешнему потеплению далеко до рекордного. Так, 22 января 2020 года воздух в столице прогрелся до +4,3 градуса. А в 1892 году на термометрах в это день было -35 градусов.

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