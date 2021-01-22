В пятницу в Москве потеплеет до +1 градуса

Синоптики прогнозируют облачную погоду, временами осадки в смешанном виде. "В первой половине дня возможен гололед, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В столице максимально воздух прогреется до +1 градуса, по области до +2. Атмосферное давление ниже нормы, вредных примесей в воздухе станет больше".

Простоит "тепло" вплоть до начала будущей недели. По словам Поздняковой, в выходные дни возможен ледяной дождь со снегом, из-за колебаний температуры на улице будет скользко, возможно образование наледи и сосулек.

Напомним, что нынешнему потеплению далеко до рекордного. Так, 22 января 2020 года воздух в столице прогрелся до +4,3 градуса. А в 1892 году на термометрах в это день было -35 градусов.