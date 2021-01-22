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22.01.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

С военной базы в США угнали бронированный Hummer

Текст: Григорий Гомельчук

Американские угонщики не перестают удивлять нас своими выходками. Совсем недавно один из них умыкнул взятый напрокат Lamborghini Urus , другой отчитывал мамашу, оставившую ребенка в машине, а теперь из США поступила новость об угоне с военной базы внедорожника Humvee (в народе известен как Hummer).

Фото: iStock
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Бронированный автомобиль стоимостью 120 тысяч долларов был похищен с оружейного склада национальной гвардии в городке Белл (пригород Лос-Анджелеса) в прошлую пятницу. Военные зафиксировали примерное время угона - 8:15 утра - но никаких предположений о том, кто и зачем это сделал у них не было.

Пропажа Humvee не на шутку встревожила американских силовиков. Его поисками занялась оперативная группа, состоящая из агентов ФБР и полицейских Лос-Анджелеса, им помогали коллеги из Белла, а также дорожный патруль, шериф и национальная гвардия. За любую информацию, которая поможет найти машину, власти пообещали награду в 10 000 долларов.

Несколько дней поиски Humvee не давали никаких результатов, пока в среду утром внедорожник не обнаружили брошенным под мостом в пригороде Лос-Анджелеса, в шести километрах от места, где он был похищен. Несмотря на то, что машина найдена, поиски угонщика продолжается. За кражу государственной собственности с военного объекта ему грозит до 10 лет лишения свободы.