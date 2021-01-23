Блогер разобрал Haval F7x: дорогие запчасти и синтепон из куртки

На разбор в "Клубный сервис" приехал Haval F7x. Ведущий канала Илья Свиридов оговорился сразу, что не может открыто указывать на её недостатки и все "косяки" подавались под соусом "офигительных технических решений".

Начали, как всегда, с днища: где были пластиковые накладки, покрытия нет, также оно отсутствует в моторном отсеке и под подкрылками. Ржавчины на выхлопной магистрали не обнаружено. Блогер обратил внимание на буксировочный крюк смешного размера, в который пролезет разве что палец.

Оцинкованы кузовные панели или нет, проверять, как в случае с Haval F5, не стали. Свиридов сказал, что доверяет своему источнику на заводе в Туле, где собирают Haval, а источник утверждает, что кузов оцинкован.

Двухлитровый двигатель мощностью 190 л.с. в выпуске окрестили продуктом глобализации, так как собран он из комплектующих различных брендов, не только китайских. Со своей стороны отметим, что даже стартер, на который обратил внимание Свиридов и посчитал его японским, чёрным по белому написано: "Made in China". Блогер назвал этот мотор крепким середнячком по состоянию на 2021 год.

Один из серьёзных недочётов, выделенных Свиридовым: ржавчина на приводном валу.

Не секрет, что в Ханты-Мансийском автономном округе сгорело несколько кроссоверов Haval F7 и F7x, Росстандарт и производитель объявили об отзывной кампании потенциально опасных. Причиной возгорания, которая больше всего ближе к истине, Илья Свиридов считает статическое электричество.

В багажнике шумоизоляция посредственная: несколько кусков виброизола (как и на полу салона), в арках задних колёс был найден "кирпич" синтепона. На обратную сторону обивки пола приклеен белый войлок.

На некоторых элементах в салоне была обнаружена ржавчина, которая не является опасной и легко удаляется при протирании ветошью.

Также Свиридов рассказал, сколько стоят запчасти у официального дилера, в котором знакомый, предоставивший кроссовер на разбор и съёмку сюжета, покупал свой Haval F7x: передняя LED-фара - 91300 рублей, крыло - 18500 рублей, капот - 45 800 рублей, передний бампер - 22 900 рублей, левый рычаг передней подвески - 16 тысяч, амортизатор - 10 тысяч, а подушка безопасности водителя - 43 тысяч рублей.