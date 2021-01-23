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23.01.2021 07:51
Рубрика: В мире

Сын Трампа озвучил причину своего интереса к Telegram

Дональд Трамп-младший. Фото: AP Photo / Brynn Anderson Дональд Трамп-младший. Фото: AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Фото: AP Photo / Brynn Anderson

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, рассказал, почему пользуется Telegram, который создал выходец из России Павел Дуров.

Фото: iStock
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По его словам, данный мессенджер - это место, где он на равных может общаться с друзьями. "Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов, - цитирует РИА Новости Трампа-младшего. - Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть".

Аккаунт сына экс-президента США уже перешагнул через отметку в 540 тысяч подписчиков. При этом в Twitter его страница в разы популярнее: там у Дональда-младшего больше 6,6 миллиона фолловеров. Twitter в прошлом блокировал аккаунт Трампа-младшего за твиты, которые, по мнению компании, противоречили ее политике.

Ранее сообщалось о том, что администрация социальной сети Twitter на постоянной основе закрыла доступ к учетной записи бывшего лидера США Дональда Трампа, где у него было более 80 миллионов подписчиков. Недельной блокировке его аккаунт подвергла и администрация видеохостинга YouTube. Новые видео тогда удалили, а заодно и приостановили возможность добавлять ролики и вести трансляции. Тогда Трамп заявил, что Соединенные Штаты переживают беспрецедентную атаку на свободу слова. После блокировки аккаунтов бывшего президента США, его сторонники массово мигрируют в Telegram.

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