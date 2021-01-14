Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в эти дни Соединенные Штаты переживают беспрецедентную атаку на свободу слова. Эти действия американский лидер назвал неправильными и опасными. "Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать", - подчеркнул глава Белого дома во время видеообращения к нации.

Высказывания Трампа, который является республиканцем, стали завуалированной критикой в адрес демократов. В своей речи действующий президент США вновь осудил насилие и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента". При этом в видеообращении политик не сказал про импичмент, хотя ранее Палата представителей конгресса США проголосовала за то, чтобы подвергнуть Трампа импичменту.

Напомним, на прошлой неделе соцсеть Twitter заблокировала аккаунт 45 президента США. Трамп заявил, что Twitter не заставит его замолчать. И добавил, что изучает возможность создания альтернативной платформы, позволяющей высказывать свое мнение.