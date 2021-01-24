Названы автомобили, которые ржавеют быстрее всего

Lada Granta первого поколения оказалась автомобилем с низкой антикоррозийной защитой. К такому выводу пришел журнал "За рулем".

Самое слабое место у вазовского "бюджетника" - непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала эксплуатации.

Причина - нестабильное качество оцинковки, что напрямую связано с используемыми дешевыми технологиями. При выборе типа кузова издание советует ориентироваться на лифтбек - он защищен от коррозии лучше, чем седан.

Обладатели Renault Logan/Sandero могут столкнуться с похожей ситуацией. Ржавчина появляется на сварных швах дверей, дверных проемах, дверях снизу, в скрытых полостях порогов. А также везде, где металл не покрыт грунтовкой - в первую очередь со стороны днища. Logan рекомендована дополнительная антикоррозионная обработка.

Среди недорогих кроссоверов проблемы со ржавчиной имеют Lifan X60, Renault Duster, Geely Emgrand X7, Mitsubishi ASX и даже Hyundai Creta. Журнал отмечает, что Skoda Yeti вышел в антилидеры из-за риска быстрой коррозии - множество претензий поступали в гарантийный период.

При этом особенности Yeti не распространяются на другие модели марки Skoda. Octavia, например, относится к машинам с высокой коррозионной стойкостью. Как и Rapid.

Из среднего класса издание выделяет японскую Mazda 6 первого поколения. Первые "рыжие ласточки" могут появиться после двух-трех зим эксплуатации на усыпанных реагентами дорогах, а серьезные повреждения отмечаются после 6-7 лет при пробегах свыше 100 000 км. Быстрее всего окисление происходит со стороны днища.

В премиум-классе в антирейтинге оказался Mercedes-Benz (2000-2005 годы выпуска). Марка оказалась в рыжем списке из-за машин начала века: быстро ржавели самые популярные кузова - С-, E- и S-Class. С выходом новых поколений проблема исчезла.

Ну а абсолютным "чемпионом" стал УАЗ "Патриот". Ржавчину находили на новых внедорожниках, выпущенных до 2018 года. Кстати, завод постоянно борется с этой проблемой. Например, год назад УАЗ перешел на американскую технологию и катафорезный грунт нового поколения компании PPG. Тогда сообщалось, что в результате стойкость металлических поверхностей и деталей автомобиля к ржавчине увеличилась в два раза.