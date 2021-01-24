В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

"23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет", - говорится в сообщении.

Депздрав напомнил, что ранее руководитель управления Роспотребнадзора по городу Елена Андреева сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации. Позднее по данным приложения "Социальный мониторинг" отмечалось, что на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Департамент здравоохранения Москвы подчеркивает: необходимо соблюдать меры безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. Если вы почувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением.