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24.01.2021 12:59
Рубрика: Общество

В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций

Текст: Любовь Проценко

В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

Фото: iStock
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"23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет", - говорится в сообщении.

Депздрав напомнил, что ранее руководитель управления Роспотребнадзора по городу Елена Андреева сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации. Позднее по данным приложения "Социальный мониторинг" отмечалось, что на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Департамент здравоохранения Москвы подчеркивает: необходимо соблюдать меры безопасности для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией. Если вы почувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением.

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