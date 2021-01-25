Лукашенко поручил доработать биометрические документы

Одобрив введение биометрических документов в Беларуси, Александр Лукашенко, как и ожидалось, поручил правительству доработать его отдельные элементы. Об этом информируют 25 января новостные порталы по итогам совещания, которое состоялось у главы государства. Кстати, и дата, с которой начнут выдавать новые документы в стране, станет известна только после того, как будет подписан указ главы государства, поясняет его пресс-служба.

"Система Министерства внутренних дел уже готова, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов. Однако президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать", - пояснил после совещания министр МВД Иван Кубраков.

По его словам, на встрече у Лукашенко обращалось особое внимание на удобство населения при получении и использовании биометрических документов. В этой связи он дал понять, что даже после начала выдачи документов все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока действия. Более того, одно из предложений, высказанное на совещании, заключается в том, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж.

Кроме того, уточнил министр связи и информатизации Константин Шульган, президент поставил вопрос об удобстве замены и использования биометрических документов для всех категорий населения. В том числе и для тех, кто не захочет по истечении срока действия нынешнего, обычного паспорта получать ID-карту.

В таких ситуациях, по его словам, будет приниматься дополнительное решение, чтобы "выдавать новый паспорт, где есть биометрический чип, который используется в паспорте для выезда за границу, но чтобы он был юридически значимым и внутри страны". А вот по поводу возможности объединения ID-карты и биометрического паспорта министр возразил, пояснив, что "это технологически тяжело", поэтому такой вариант сейчас не рассматривается.

Отвечая на вопрос о том, каковы преимущества ID-карты, чтобы люди были заинтересованы в ее получении, Шульган назвал ее "пропуском в мир электронного государства". Самое важное, полагает он, состоит в том, что на карте зафиксирован личный идентификационный номер гражданина. Министр привел в пример простую житейскую ситуацию: "если вы приходите на почту за услугами и предоставляете, как сейчас, паспорт и ждете, пока оператор заполняет форму. А в случае с ID-картой - оператор прикладывает считыватель, и все данные автоматически попадают в компьютер".

Правда, министр допускает, что с введением биометрических документов возникнут и определенные сложности, что закономерно при реализации масштабных проектов. "Ни в одной стране гладко это не проходило", - признался Шульган.

Как уже информировал "СОЮЗ", в Беларуси предполагается выдавать биометрические идентификационную карту для использования внутри страны и паспорт при необходимости выезда за границу.