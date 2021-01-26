Головченко оптимистически оценил будущее России и Беларуси

При этом он выразил уверенность в том, Минск и Москва имеют все предпосылки для преодоления в 2021 году спада во взаимной торговле, вызванного последствиями пандемии. Прежде всего, премьер напомнил, что Россия традиционно остается крупнейшим партнером Беларуси. "Только за одиннадцать месяцев прошлого года на долю РФ пришлось 44 процента во внешней торговле товарами и услугами", - уточнил Головченко, отметив, что в стране не было зафиксировано критического снижения взаимной торговли, несмотря на наличие стрессов от COVID-19.

Правда, признался он, республика все-таки потеряла порядка 20 процентов общих объемов. За то в этом году, полагает премьер, существуют реальные предпосылки, чтобы этот негативный факт был преодолен. Во-первых, пояснил белорусский премьер, у страны есть значительные резервы и в промышленности, и сельском хозяйстве, и строительстве. "Поэтому прямые контакты, нацеленные на конечный результат, в нынешних условиях - приоритетная задача для правительств, ведомств и хозяйствующих субъектов наших государств", - убежден белорусский глава правительства.

Подчеркнув, что Россия была и остается ближайшим партнером и союзником, Головченко с оптимизмом оценил обширную и позитивную двустороннюю повестку сотрудничества. "В Союзном государстве очень много общих вызовов и насыщенная повестка взаимодействия", - констатировал он. "Для всех неангажированных наблюдателей очевидно, что именно благодаря взаимодействию, которое конструктивно складывается между главами государств, правительствами, мы все вопросы решаем абсолютно конструктивно", - подчеркнул белорусский премьер.

Он напомнил, в качестве примера, и запуск в конце прошлого года Белорусской АЭС, назвав ее крупнейшим интеграционным проектом десятилетия, который реализован на взаимовыгодных условиях. Кроме того, отметил Головченко, "достигнуты системные договоренности по участию промышленной продукции в государственных и муниципальных закупках, в основном решены вопросы о допуске белорусской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, налажено взаимодействие по введению маркировки и продвижения товаров".

Что касается актуальных задач, над которыми предстоит работать исполнительной власти Союзного государства, то премьер-министр Беларуси выделил поиск системных решений по общим энергетическим рынкам Союзного государства и Евразийского экономического союза.