Netflix нашел актера на роль короля Хенсельта для сериала "Ведьмак"

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" появится король Хенсельт. Об этом сообщает Redanian Intelligence. По информации портала, его роль исполнит актер Эдвард Роу.

В литературной саге персонаж был известен своей ненавистью к нелюдям, он также появлялся в игровой адаптации от CD Projekt RED.

Дата премьеры продолжения шоу до сих пор остается неизвестной. Согласно ранним утечкам, ждать выхода новых серий не стоит раньше осени 2021-го.

Edward Rowe, aka the @kernow_king, Takes the Throne as King Henselt in The Witcherhttps://t.co/42y3ReASmP pic.twitter.com/whFOcRP7rF — TheWitcher.tv (@witchertvsite) January 26, 2021

Ранее стало известно, что одну из главных ролей в спин-оффе "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin - "Ведьмак: Истоки Крови") исполнит британская модель и актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Ранее в Netflix рассказали о другом спин-оффе экранизации романов Сапковского - аниме "Ведьмак: Кошмар Волка".