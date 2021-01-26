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Netflix нашел актера на роль короля Хенсельта для сериала "Ведьмак"

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    26.01.2021, 11:22
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ xLetalis Фото: youtube.com/ xLetalis
Фото: youtube.com/ xLetalis

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" появится король Хенсельт. Об этом сообщает Redanian Intelligence. По информации портала, его роль исполнит актер Эдвард Роу.

Фото: kinopoisk.ru
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В литературной саге персонаж был известен своей ненавистью к нелюдям, он также появлялся в игровой адаптации от CD Projekt RED.

Дата премьеры продолжения шоу до сих пор остается неизвестной. Согласно ранним утечкам, ждать выхода новых серий не стоит раньше осени 2021-го.

Ранее стало известно, что одну из главных ролей в спин-оффе "Ведьмак: Происхождение" (The Witcher: Blood Origin - "Ведьмак: Истоки Крови") исполнит британская модель и актриса Джоди Тёрнер-Смит.

Ранее в Netflix рассказали о другом спин-оффе экранизации романов Сапковского - аниме "Ведьмак: Кошмар Волка".

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