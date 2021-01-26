Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену

Сенатор Алексей Пушков проанализировал недавнюю речь пресс-секретаря Белого дома и сделал определенные выводы.

Джен Псаки, которая доносит до журналистов всю информацию из Овального кабинета, в котором теперь на правах хозяина демократ Джо Байден, мягко намекнула на желание Вашингтона улучшить отношения с Россией. Но первый шаг ждут от Москвы. "Байден снимает трубку, когда ему звонят", витиевато выразилась Псаки.

"Намек ясен и даже слишком. Но должен ли Путин первым звонить Байдену?", - написал Пушков в Telegram. Он также напомнил, что 46-й президент США ранее много чего нехорошего говорил о России. В частности, отзывался о нашей стране как о "враге США".

В то же время буквально на прошлой неделе стало известно о желании Вашингтона продлить на пять лет российско-американский договор СНВ-3. Команда Байдена намерена подписать соглашение, которое явно отвечает интересам национальной безопасности США. Напомним, СНВ-3 включает меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.