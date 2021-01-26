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26.01.2021 11:24

Праздник с калькулятором

Как можно заработать на статусе новогодней столицы
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 14(8365)
Калуга торжественно распрощалась со столичным статусом, а символическая хрустальная снежинка была публично передана делегации Нижнего Новгорода, который станет следующей Новогодней столицей - в год своего 800-летия. Праздник завершился. Что же помимо атмосферы дал статус Новогодней столицы России?
Праздник помог осознать, что туристический потенциал Калуги довольно высок. Фото: Георгий Орлов Праздник помог осознать, что туристический потенциал Калуги довольно высок. Фото: Георгий Орлов
Праздник помог осознать, что туристический потенциал Калуги довольно высок. Фото: Георгий Орлов

Итоги, по оценкам управления экономики и имущественных отношений Калуги, оказались неплохие. И это несмотря на все ограничения, связанные с пандемией. Но в чем-то, может, и благодаря - ситуация, когда границы оказались закрыты, стала драйвером развития внутреннего туризма. К тому же, по просьбе калужских властей информация о проведении проекта транслировалась в 14 городах Центрального федерального округа. В итоге с 12 декабря, когда стартовал проект "Калуга-Новогодняя столица России", до 9 января, когда он финишировал, город посетило 165 тысяч гостей. По данным мэрии, гости оставили в гостиницах, кафе, ресторанах и на новогодних ярмарках более миллиарда рублей. В среднем каждый турист потратил в новогодней столице по 6 тысяч рублей. Что стало серьезной поддержкой для калужских гостиниц, кафе, ресторанов, музеев и прочих субъектов сферы досуга. По информации чиновников, загруженность гостиниц в последние две недели проекта - в конце декабря и начале января - составляла сто процентов. А в кафе и ресторанах не было свободных мест и даже появлялись очереди.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Как Калуга принимает гостей в статусе новогодней столицы России

Другой положительный момент - появившаяся уверенность властей в своей способности организовать событие, которое привлечет туристов. "Праздник помог осознать, что в Калуге могут проводиться качественные мероприятия, что нам есть, чем гордиться, что наш город может быть центром притяжения гостей из других областей и у соседа не всегда трава зеленее", - сообщается на страничке в соцсети управления экономики и имущественных отношений Калуги.

По утверждению экспертов, сегодня высок туристический спрос именно на событийные проекты, объединенные единой концепцией. "Новогодняя столица" - проект министерства культуры России, направленный на развитие внутреннего туризма в нашей стране, это еще один повод пригласить гостей в регион, показать, что здесь может заинтересовать инвесторов (туристической сферы и не только), как работают власти, в конце-то концов. Первую новогоднюю столицу выбрали в 2012 году, ею стала Казань. Следующей была Вологда, потом Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, в этом году - Калуга. Сейчас можно говорить и о том, что этот проект стал своего рода индикатором состояния туристической отрасли в регионах.

В Туле за месяц в статусе столицы приняли более 250 тысяч гостей из 51 региона, а также Португалии, Франции, Германии, Вьетнама и других стран мира, которые поучаствовали в двух тысячах мероприятий. Загрузка гостиниц, кафе и ресторанов в течение новогодних праздников была пиковая - порядка 95-98 процентов. Рязань посетили свыше 500 тысяч человек, побывавших на 700 интерактивных представлениях. По словам главы администрации города Елены Сорокиной, экскурсионно-туристический поток на основании данных только музеев и гостиниц за этот период составил 123 960 человек. В период проекта число постояльцев в отелях выросло на 67 процентов, посетителей музеев и развлекательных комплексов - почти в два раза.

Необходимы понятная навигация, работа горячих линий для туристов, наличие сети информационных центров, транспортная доступность объектов

И для Тулы, и для Рязани, Калуги это были первые туристические проекты подобного масштаба, давшие очень важный опыт. Так, в Туле, наработанные организационные методики позволили успешно проводить масштабные мероприятия и в дальнейшем. В частности, прошлогоднее празднование 500-летия Тульского кремля.

Полученный опыт показал важность для развития туризма таких вроде бы мелочей, как понятная навигация, работа "горячих линий" для туристов, наличие сети туристско-информационных центров, транспортная доступность туристических объектов, не говоря уже о качестве обслуживания гостей. В Туле, к примеру, успешно была опробована программа добровольной сертификации объектов туриндустрии. В рамках проекта была реализована программа лояльности для туристов - новогодний бэйдж "Гость Тулы" (их было выдано более 64 тысяч). Система лояльности предъявляла ко всем организациям, входящим в проект, ряд требований по качеству оказываемых услуг. Всего в проекте приняли участие более 240 компаний, которые давали бонусы и скидки туристам, в том числе, и при последующих посещениях региона.

Фото: Татьяна Валько/ ТАСС
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Рязанские власти сразу после праздника провели весьма тщательный и жесткий анализ проведенного проекта "Новогодней столицы". "Проект подтвердил, что регион интересен туристам, в том числе тем, кто готов оставаться здесь на несколько дней", - заявил тогда же губернатор Николай Любимов. Да и многие участники подчеркнули, что "Новогодняя столица" была нужна, в целом удалась и подарила большой опыт, а большинство отзывов от иногородних клиентов были положительными. При этом были названы недостатки - к слову, в той или иной мере характерные для всех "новогодних столиц".

Это нехватка туристической навигации и экскурсоводов, от чего больше других страдают иностранцы. К тому же оказалось, что персонал ресторанов и кафе не владеет даже английским. По мнению специалистов, эту проблему, как и дефицит экскурсоводов, могут решать волонтеры. Другой момент - недостаток парковок. Особые претензии к страницам проектов в соцсетях и мобильном приложении. Так, в Рязани последнее оказалось очень обидны: там не было сведений о фестивале "Кухня Рязанского края", в котором участвовали более 30 ресторанов.

Тем не менее, уже сейчас можно говорить, что проект "Новогодняя столица" на увеличение турпотока в регионы работает. Так, тульские власти после положительного "столичного" опыта заявили, что к 2021 году число туристов, побывавших в регионе, вырастет до миллиона человек в год. Но этот названный тогда же "амбициозным" рубеж был преодолен уже в 2019 году. Рост турпотока примерно на 30 процентов в тот же год отмечали и рязанские власти. К тому же есть и такой плюс - новогодние объекты, праздничная иллюминация остаются в городах и после проекта, как и благоустроенные новогодние площадки.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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