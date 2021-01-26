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26.01.2021 13:38
Рубрика: Власть

Володин призвал депутатов донести до избирателей цели организаторов протестов

Текст: Татьяна Замахина
На заседании президиума фракции "Единая Россия" председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов максимально донести до избирателей, чем на самом деле занимаются те, кто призывал идти на несанкционированные акции. По его словам, этим следует заняться во время работы в избирательных округах. Он также предупредил о продолжении кампании против России как государства.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

26 января в ГД политические фракции обсуждают незаконные акции, которые состоялись 23 января. Собралась на эту тему и "ЕР". Вовлечение детей в незаконную акцию, фейковые фильмы - часть масштабной кампании по дестабилизации ситуации в стране, заявил Вячеслав Володин. Он связал такого рода попытки с грядущими выборами в Госдуму.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"Понятно, почему все эти провокации начинают набирать обороты. Россия развивается, начинает все больше влиять в мире, с ней вынуждены считаться, - заявил спикер, которого цитирует сайт ГД. - И это не нравится. Нам создают напряжение, пытаются ослабить страну".

Володин подчеркнул необходимость защитить институт президента от попыток дискредитации.

Председатель ГД считает, что фильмы, подобные вышедшему о якобы "дворце" Владимира Путина, еще будут появляться. По его словам, "понятно, для чего этот фильм снимали, очевидно, какие цели за этим стоят". "Думаю, такие фильмы будут еще, будут бить по знаковым людям, их рейтингам. Цель одна - нагнетать напряжение, стараться, чтобы люди вышли на улицу", - предупредил парламентарий.

Отдельно он остановился на попытках втянуть детей, в том числе через социальные сети, в несанкционированные акции. Необходимо сделать все, чтобы организаторы этого понесли ответственность, призвал Володин.

По итогам заседания лидер думских "единороссов" Сергей Неверов сообщил журналистам, что депутаты проведут встречи с родительским сообществом и общественными организациями, в которых сегодня занимаются дети - в их рамках планируется обсудить провокации, призывы к участию в беспорядках.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Неверов добавил, что "никому не запрещено выражать свое мнение в разного рода митингах, шествиях", однако это должно происходить в соответствии с законом.

По словам его первого заместителя Андрея Исаева, также депутаты от "ЕР" планируют выразить благодарность представителям правоохранительных органов в регионах, ведь, по его словам, они вели себя очень достойно, защищая безопасность страны в ходе несогласованных акций.

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