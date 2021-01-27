Opel Crossland готовится к выходу на российский рынок

Компания Opel рассказала, что в первом квартале 2021 года модельный ряд марки в России будет расширен за счёт кроссовера Crossland, обновившегося прошлой осенью.

Opel Crossland стал второй после нового Mokka кроссовером марки, который получил Vizor Face: когда фары и решётка радиатора представляют собой "маску".

Также в ходе обновления Crossland получил рулевой механизм с промежуточным валом, перенастроенную подвеску и новые опции, в числе которых мультимедиа с увеличенным дисплеем, проекционные LED-фары, автоматический ассистент парковки и различные активные системы помощи водителю и безопасности.

О моторной гамме кроссовера для России не сообщается. В Европе Opel Crossland можно купить с мотором 1.2 литра мощностью 83 л.с., турбоверсия двигателя выдаёт 110 и 130 л.с. Коробки передач: 5- и 6-ступенчатые МКП и "автомат". Также в гамме представлен четырехцилиндровый турбодизель 1.5 литра мощностью 110 и 120 л.с.

Системы полного привода нет, но предусмотрена адаптивная система контроля тяги IntelliGrip с пятью режимами работы.

О ценах и комплектациях Opel Crossland для рынка России пока тоже неизвестно. Конкурентами новинки станут Kia Seltos, Skoda Karoq, Renault Kaptur, Mitsubishi ASX, соплатформенный Peugeot 2008 и другие представители сегмента компактных SUV.