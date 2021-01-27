Постпред РФ заявил об ответственном подходе Москвы к стратегической стабильности

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал стремление к скорейшему продлению ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) признаком ответственного подхода России к стратегической стабильности. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

По его словам, как правило, ратификация международных договоров в России занимает много времени. "В случае с продлением ДСНВ российский парламент, судя по замечаниям его высокопоставленных представителей, будет стремиться завершить этот процесс в рекордные сроки, практически немедленно", - отметил Ульянов. Это отражение в высшей степени ответственного подхода к стратегической стабильности и международной безопасности, во многом ассоциирующихся с ДСНВ и продолжением его действия без перерывов, подчеркнул постпред.

Напомним, во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. В ближайшие дни будут завершены процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Этот вопрос может быть рассмотрен уже на заседании 27 января, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий. В этот же день Совфед на пленарном заседании готов провести все необходимые ратификационные процедуры для продления договора, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

ДСНВ, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает пятого февраля этого года.