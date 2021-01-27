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27.01.2021 14:51
Рубрика: Дороги

В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Москвы и Подмосковья призвали водителей к осторожности на дорогах: в столичный регион идет мощный снегопад.

На Москву надвигается очередной снегопад

Как отметили в пресс-службе департамента транспорта, за четверг и пятницу может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Погода в столичном регионе ухудшится уже предстоящей ночью, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. Также снег может сопровождаться гололедицей, поскольку температура варьируется от минус 3 до плюс 2 градусов.

Дорожные службы региона готовы к работе в экстремальных условиях, однако водителей все равно просят проявить бдительность. Рекомендуется не разгоняться, держать дистанцию и резко не перестраиваться. При подъезде к населенным пунктам советуют снижать скорость заблаговременно.